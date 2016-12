Den gruseligsten Ort des Ruhrgebiets verspricht mir für meinen heutigen Ausflug die WAZ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung). Mehrere Zeitungsartikel behandeln die verlassene und verfallende Zechensiedlung Schlägel und Eisen in Gladbeck-Zweckel.

Am Bahnhof Gladbeck-West hört immerhin der Regen von heute morgen auf. Eigentlich ist das trübe, feuchtschwüle Wetter so ganz und gar nicht ein ideales Fotografierwetter. Aber vielleicht passt das ja doch gerade zum angeblich gruseligsten Ort des Ruhrgebiets. Den will ich mir jetzt angucken.

Der Fussweg vom Bahnhof zieht sich. Über die Konrad-Adenauer-Allee und die Feldhauser Straße vorbei am Gladbecker Nordpark mit Sportplätzen und einem See gehe ich nordwärts in den Gladbecker Ortsteil Zweckel. Dort stelle ich fest, dass es ja auch einen Bahnhof Gladbeck-Zweckel gibt, bis zu dem ich hätte mitfahren können. Von diesem Bahnhof ist es dann nur noch ein kurzes Stück zu gehen. Dann habe ich die von der Feldhauser Straße abgehende Bohnekampstraße erreicht.

Geistersiedlung Schlägel und Eisen in Gladbeck

Hier auf der Bohnekampstraße befinden sich auf der rechten Seite bewohnte hübsche Häuser und es parken Autos auf der Straße. Auf der linken Strassenseite ist bereits die Geistersiedlung. Ein Zeitungsbericht von Mai 2014 in der WAZ spricht davon, dass jetzt durch die Renovierungsabsicht der Eigentümer neue Hoffnung für diese eigentlich ja stilvolle und unbedingt erhaltenswerte Siedlung geschöpft werden kann. Aber eigentlich sind hier nur ein paar Informationstafeln direkt am Beginn der so beklagenswert, verfallend aussehenden Siedlung und im weiteren Verlauf an einigen der baufälligen Häuser.

Ansonsten sehe ich hier nur eine wunderbare alte Zechensiedlung, die fast schon hoffnungslos verfallen ist. Gruselig wirkt das nicht auf mich, eher traurig. Und eigentlich entdecke ich auch keinerlei Anzeichen, dass die Besitzer dieses architektonischen Kleinodes das Viertel wirklich aus seinem Dornröschenschlummer herausholen werden, wie sie das auf dem Plakat ja so vollmundig ankündigen. Da hätte ja schon mal mit den allernötigsten Erhaltungsmassnahmen der verfallenden Bausubstanz begonnen werden können. Ein interessantes Plakat aufzustellen bedeutet ja erstmal noch gar nichts.

Aber wo ich hier auch hingucke, ist nur Verfall zu sehen und überall liegt Müll herum, den verantwortungslose Menschen, wo seit vielen Jahren niemand mehr wohnt, hier einfach ablagern. Zahlreiche Gebäudeteile wirken schon so baufällig, dass sie wohl kaum noch restauriert werden können. Selbst wenn der gute Wille (und sicher auch eine Menge Geld) dazu da wäre. Auf Dächern und Mauern wachsen Bäume und Sträucher und machen mit ihren Wurzeln die Bausubstanz weiter kaputt, auch wenn das romantisch aussieht.

„Schlägel und Eisen“ war vermutlich die Zechensiedlung der Gladbecker Zeche Zweckel.

Ganz klar ist mir nicht, von welcher Zeche diese Siedlung eigentlich war. Der Name „Schlägel und Eisen “ bezeichnet ja das Bergbausymbol der gekreuzten Hämmer. Schlägel und Eisen hieß aber auch eine große Steinkohlenzeche in Herten. Allerdings ist Herten von Gladbeck noch ein Stück entfernt, so daß ich vermute, dass diese Zechensiedlung wohl eher für die Bergleute der Gladbecker Zeche Zweckel gebaut war, nach der ja auch der Gladbecker Stadtteil benannt ist.

Zurück fahre ich natürlich ab dem viel näheren Bahnhof Gladbeck-Zweckel und habe sogar Glück, dass ich auf einen Regionalzug nach Essen über Bottrop nicht lange warten muss. Dort am Essener Hauptbahnhof fällt allerdings mal wieder ersatzlos die S-Bahnlinie 6 nach Köln-Nippes aus.? Das ist die einzige Direktverbindung von Essen nach Ratingen. Aber nochmal habe ich heute Glück. Die feuerrothaarige Zugbegleiterin eines ICE in die Landeshauptstadt lässt mich ausnahmsweise, wie sie sagt, ohne Zusatzkosten bis zum Düsseldorfer Flughafenbahnhof mitfahren.

Text/Fotos: Ernst Käbisch