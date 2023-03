Apotheken sollen Telemedizin-Terminals erhalten

1) Bis Ende 2024 soll die elektronische Patientenakte (EPA) für alle gesetzlich Versicherten eingerichtet werden (Opt-Out). Sie soll künftig als zentrale Plattform für ihre Gesundheitsversorgung fungieren können. Wer nicht explizit dagegen stimmt, erhält ab 2024 automatisch eine solche digitale Gesundheitsakte. Gleichzeitig kann der Patient individuell entscheiden, wem er Zugriffsrechte auf diese Akte gewähren will. Lauterbach ist dabei zuversichtlich, dass die Mehrheit der Versicherten die EPA nutzen wird. »Die meisten Patienten werden froh sein, endlich Zugang zu ihren Versorgungs- und Gesundheitsdaten zu haben«, so der Minister heute bei der Vorstellung der Digitalisierungsstrategie in Berlin. Die Nutzung bringe »nur Vorteile, keine Nachteile«. Als Indikator für die Bereitschaft zur EPA-Nutzung in der Bevölkerung nennt Lauterbach das Beispiel Österreich. Hier hätten bei der EPA-Einführung lediglich 3 Prozent einer Nutzung widersprochen, heißt: 97 Prozent nutzen die EPA.

2) Das E-Rezept soll zum 1. Januar 2024 verbindlicher Standard in der Arzneimittelversorgung und die Nutzung stark vereinfacht werden. Außerdem soll das E-Rezept sowohl mit der elektronischen Gesundheitskarte (EGK) als auch mit einer EPA-App eingelöst werden. Zur Erklärung: Die Einlösung via EGK war bislang von den Datenschützern blockiert. Erst kürzlich hatte die Gematik jedoch ein neues Verfahren vorgestellt, das den Datenschutzvorgaben entsprechen soll. Die E-Rezept-Einlösung via EPA-Apps der Krankenkassen ist neu. Viele Experten hatten dies nicht gewollt. Schließlich werden die EPA-Apps durch die Krankenkassen kontrolliert. Die Befürchtung ist, dass die Kassen zu viele Einblicke und somit Kontrollmöglichkeiten in das Verordnungsverhalten der Ärzte und das Abgabeverhalten der Apotheken erhalten. Diese Sorge ist jedoch unbegründet, wie Lauterbach heute erklärte. Die Kassen haben demnach keinen Zugriff auf die Daten in der EPA. »Die EPA gehört allein den Patienten. Sonst niemandem«, so der Minister.

3) Auch das Projekt des E-Medikationsplans (EMP) soll endlich vorangebracht werden. Eigentlich ist der EMP schon längst möglich und kann erstellt werden. Wie bei der E-Rezept-App gibt es aber auch hier sehr komplexe Anmeldeverfahren, sodass bislang nur wenige Patienten davon profitierten. Die Ampelkoalition plant nun, dass die EPA in enger Verknüpfung mit dem E-Rezept für jeden Versicherten mit einer vollständigen, weitestgehend automatisiert erstellten, digitalen Medikationsübersicht befüllt wird. Das selbsterklärte Ziel des Bundesgesundheitsministerium (BMG): Bis Ende 2025 sollen 80 Prozent der EPA-Nutzenden mit mindestens einem Arzneimittel eine digitale Medikationsübersicht haben.