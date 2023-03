Auf gesundem Fuß durch den Sommer – Tipps zu Pflege und Schuhwerk

Die Füße brauchen in den heißen Sommermonaten besondere Zuwendung. Neben dem passenden Schuhwerk kommt es auch auf die Pflege der Schuhe sowie der Füße selbst an.

Strapazierte Füße im Sommer

Die Füße müssen jeden Tag Höchstleistungen erbringen. Sie tragen unser Körpergewicht, gleichen Unebenheiten aus und federn Erschütterungen ab. Im Sommer kommt die zusätzliche Belastung durch die Hitze hinzu. Wir erklären, welches Schuhwerk sinnvoll ist und welche Art der Pflege notwendig ist. Sollte es dennoch zu Fußproblemen kommen, kann vielleicht die medizinische Fußpflege Abhilfe schaffen.

Das richtige Schuhwerk

An heißen Sommertagen spielt vor allem das richtige Schuhwerk eine wichtige Rolle. Das sollte natürlich zum Outfit passen und zugleich auf die hohen Temperaturen abgestimmt sein. Falls geschlossene Schuhe getragen werden müssen, sind atmungsaktive Materialien Pflicht. Die erlauben es, dass die Feuchtigkeit im Schuh nach außen entweichen kann. Zusätzlich können die Schuhe mit Frische-Sohlen ausgestattet werden. Diese absorbieren Feuchtigkeit und versprühen oft sogar einen angenehmen Duft.

Wann immer es möglich ist, sind offene Schuhe die perfekte Wahl. Sie sorgen dafür, dass die Füße atmen können. Sandalen, Ballerinas mit Lochmuster, Pantoletten oder Zehentrenner sind verlässliche Begleiter für den Sommer. Wenn es um die Optik geht, gibt es kaum Grenzen. Sommerliche Schuhe in zarten Pastellfarben, schicke Lack-Sandalen oder farbenfrohe Riemchensandalen im Hippie-Look ergänzen individuelle Sommer-Outfits auf stilvolle Art und Weise.

Schuhe sauber halten

Im Sommer herrscht vor allem in geschlossenen Schuhen das perfekte Milieu für die Ausbreitung von Bakterien und Pilzen. Die Folge können unangenehme Infektionen sein. Das muss nicht sein. Mit der richtigen Pflege der Schuhe lässt sich das Risiko deutlich verringern. Nach jedem Tragen sollten die Schuhe gründlich auslüften. Geschlossene Schuhe sollten niemals zwei Tage in Folge getragen werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Desinfektionsspray für Schuhe zu verwenden. Das tötet Keime verschiedener Art ab.

Regelmäßige Fußbäder lassen die Füße geschmeidig werden

Die Hornhaut hat eigentlich eine schützende Funktion und ist deswegen erst einmal zu begrüßen. Doch an Stellen wie der Ferse, der Außenseite des großen Zehs oder den Fußballen bilden sich oft unschöne Verhornungen, die in offenen Schuhen wie Sandalen natürlich nicht schön aussehen. Regelmäßige Fußbäder helfen dabei die Hornhaut aufzuweichen. Viele der Schuppen lösen sich dann schon ganz von selbst. Um ein wenig nachzuhelfen, bietet sich ein Fußpeeling an. Was nicht von alleine abfällt, lässt sich nach dem Fußbad mit einem Bimsstein vorsichtig abtragen.

Fußnägel richtig schneiden und pflegen

Da im Sommer oft offene Schuhe getragen werden, neigen die Fußnägel noch schneller dazu, dreckig zu werden. Schon kleine Risse in der Haut können beim Eindringen von Schmutz und Bakterien zu Infektionen führen. Deswegen ist es besonders wichtig, die Fußnägel sauberzuhalten und regelmäßig zurückzuschneiden. Verwenden Sie dafür am besten eine Nagelschere und achten Sie darauf, die Nägel nicht zu kurz zu schneiden. Sonst besteht die Gefahr, dass sie einwachsen. Wenn sich die harten Nägel an den großen Zehen nicht mit einer Nagelschere kürzen lassen, ist ein Nagelknipser das Hilfsmittel der Wahl. Arbeiten Sie sich damit von einer Seite zu anderen vor und beginnen Sie nicht in der Mitte des Nagels. Für die Reinigung können Sie beim Duschen oder nach dem Fußbad eine Nagelbürste verwenden. Festsitzender Dreck lässt sich mit der spitzen Seite einer Nagelfeile unter den Zehennägeln hervorkratzen.

Entspannungstipps für müde Füße

Wer an einem heißen Sommertag den ganzen Tag auf den Beinen war, hat oft das Gefühl, dass die Füße schwer und müde sind. Hier können verschiedene Maßnahmen Abhilfe schaffen. Eine Fußmassage ist zum Beispiel eine tolle Möglichkeit, um die Muskeln zu lockern und für Entspannung zu sorgen. Dafür gibt es auch spezielle Fußmassagegeräte. Auch kalte Fußbäder können wohltuend sein. Allerdings sollte das Wasser niemals kälter als 18 °C sein. Die Füße sollten außerdem nicht länger als 30 bis 60 Sekunden im Wasser verbleiben.

