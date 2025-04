Erleben Sie ein außergewöhnliches Kommunikations- oder Resilienztraining: Auf einem Segelschiff auf dem Ijsselmeer und der Nordsee

Bildungsurlaub und Segeln – das ist möglich?

Selbstverständlich! Sofern – wie bei uns – die Seminare zertifiziert und so als Bildungsurlaub anerkannt sind, darf Bildungsurlaub auch auf einem Segelschiff stattfinden.

Dieser Bildungsurlaub unter Segeln hat sogar enorme Vorteile: Die beim Kommunikations- oder Resilienztraining in der Theorie erlernten Methoden können Sie gleich in der Praxis unter realen Bedingungen anwenden. Und das sowohl bei ruhiger See als auch bei mäßigem oder hohem Seegang und sogar bei Sturm! Also genau wie im richtigen Leben. Denn auch dort gibt es nicht nur Zeiten, in denen Sie im ruhigen Fahrwasser schippern. Viel häufiger ist es doch so, dass Stürme aufziehen, die Wellen über Ihnen zusammenschlagen oder Sie von starkem Seegang gebeutelt werden.

Außerdem sind Sie und Ihre Mit-Teilnehmer auch keine „normalen“ Passagiere. Gemeinsam mit dem Dozenten werden Sie in Doppelkabinen schlafen, sind abwechselnd für den Kombüsendienst verantwortlich (also für das Zubereiten der Mahlzeiten) und manövrieren darüber hinaus auch das Segelboot zusammen. (Falls Sie noch nie gesegelt sind: Keine Angst! Bevor Sie in See stechen, erhalten Sie natürlich eine ausführliche Einweisung.)

Sie sehen schon: Es gibt genug Gelegenheiten, um im Kommunikationstraining Ihre Kommunikation und im Resilienztraining Ihre Resilienz zu trainieren.

Auf dem größten Binnensee der Niederlande

Geschippert wird ab Enkhuizen ins Ijsselmeer, dem größten Binnensee der Niederlande, und von dort auch in die den niederländischen Inseln vorgelagerte Nordsee.

Vom 28. Juni bis 04. Juli und vom 26. Juli bis 01. August nehmen wir Sie mit zu unserem Kommunikationstraining und vom 06. bis 12. September zu unserem Resilienztraining: https://www.biek-ausbildung.de/b-i-e-k-seminare-naupar-avanti/#/de/classes?room_address_line3=Naupar%20Avanti&hide_search_form=1

Kommen Sie mit uns an Bord und erleben Sie einen außergewöhnlichen Bildungsurlaub, der Ihnen für immer im Gedächtnis bleiben und Ihnen auch enorme Vorteile sowohl im Beruf als auch im Privatleben bieten wird.

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie).

Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

