Stressbewältigung am Meer

Warum so viele unserer Kurse an Nord- und Ostsee stattfinden

Viele unserer Bildungsurlaube – Seminare sowohl als Ausbildungen – finden am Meer statt: An Nord- oder Ostsee.

Unsere Teilnehmer profitieren dabei enorm davon, das Meer direkt „vor der Haustür“ zu haben. Weil wir die Nähe zum Wasser nutzen und die Seminarinhalte nicht nur im Seminarraum, sondern auch draußen an der Küste und am Strand abhalten.

Das hat auch seinen Grund: In wissenschaftlichen Studien wurde erwiesen, dass bereits ein kurzer Aufenthalt am Meer, zum Beispiel in Form eines Spazierganges, ausreicht, um unser Wohlbefinden und unsere Laune anzuheben. Und zudem Stress abzubauen!

Außerdem wurde in wissenschaftlichen Studien bestätigt (im BlueHealth Projekt), dass uns ein Aufenthalt am Wasser – sei es nun das Meer, ein See oder auch nur ein Bach oder ein Springbrunnen im Park – noch mehr entspannt als ein „Bad“ im Wald. Und dass sich Menschen, die sich am Strand oder in Küstennähe aufhalten oder gar dort wohnen, glücklicher sind, als Menschen, die sich in einem Wald oder in den Bergen befinden.

Mehr dazu können Sie in meinem Blogbeitrag nachlesen: Die Heilkraft des Wassers: Warum das Meer unser Wohlbefinden fördert.

Natürlich können wir nun nicht alle ans Meer ziehen – auch wenn wir das noch so sehr wollen…

Deswegen bieten wir Ihnen mit unseren Bildungsurlauben einmal im Jahr die Möglichkeit, sich sowohl weiterzubilden als auch eine unvergessliche Woche am Meer zu erleben. Beispielsweise sind wir mit unseren Yoga- oder Qigong-Seminaren regelmäßig an Nord- und Ostsee zu finden, beispielsweise in Kronsgaard, Sylt, Neuharlingersiel, Stadtland-Seefeld, Travemünde, Juist und Borkum. (Weitere Standorte sind übrigens in Planung.) Und auch einige unserer Fastenseminare, Feldenkrais-Kurse und Ausbildungen zum Resilienztrainer und Entspannungstrainer finden in unmittelbarer Nähe zum Meer statt.

Schauen Sie sich gerne einmal auf unserer Website um. Vielleicht finden Sie ja einen Kurs, der Sie anspricht und den Sie sich als Bildungsurlaub vorstellen können: https://www.biek-ausbildung.de/

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

