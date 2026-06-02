Fäden unter der Haut für natürlich jüngeres Aussehen

Facelift ohne Skalpell

Die Statistik der DGÄPC (Deutsche Gesellschaft für Ästhetische und Plastische Chirurgie) zeigt, dass Gesichtsbehandlungen in der Schönheitschirurgie hoch im Kurs stehen: Zehn Prozent der Behandlungen spielen sich im Gesicht ab, Tendenz steigend. Ein hochaktuelles Lifting-Verfahren: Fadenlifting. Dies edeutet, dass spezielle, resorbierbare Fäden unter die oberen Hautschichten geschoben werden und die Haut an die Stelle gerückt wird, an der sie früher einmal war. Dazu gibt es eine riesige Menge verschiedener Fäden, dünn, dick, schraubenförmig usw. Wer die Technik beherrscht, kann enorme Erfolge bei Patienten erzielen. Da nur kleinere Bereiche der Haut verschoben werden bis zum Gesamtbild, braucht es enorme Erfahrung und eine fundierte Aus- und Weiterbildung, die weit über einen Wochenendworkshop hinausgeht.

Dr. Elisângela Wenzel, eine der wenigen ausgewiesenen Experten in Deutschland

Dr. Elisângela Wenzel hat in Südkorea und Brasilien diese Technik erlernt und verfeinert, sie ist eine der wenigen ausgewiesenen Experten in Deutschland auf diesem Gebiet. Sie ist gefragte Rednerin auf Kongressen und Fachveranstaltungen. Neben dem theoretischen Wissen, dass sie weitergibt, bildet sie auch praktisch die ästhetischen Chirurgen in dieser Technik weiter. Der große Vorteil liegt in den Biomaterialien, die sich nach einigen Monaten selbst abbauen.

So wird keine Haut per Skalpell abgeschnitten. Das spezielle Material der resorbierbaren Fäden regt die Bildung von Kollagenfasern in der Haut an, die für die Gewebespannung verantwortlich sind. Auch nach dem biologischen Abbau der Fäden ist noch ein deutlich sichtbarer Lifting-Effekt vorhanden. Die verjüngende Wirkung hält – individuell verschieden – bis zu zwei Jahren an. Der Effekt: kein fremdes Spiegelbild, sondern „man selbst“, keine Maske und keine fremdartige Mimik. Das Identifikationsgefühl bleibt völlig intakt. Ein weiterer Pluspunkt: Während ein Facelift so viel kostet wie ein Gebrauchtwagen, ist das Fadenlifting erheblich kostengünstiger.

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Dr. med. Elisângela Wenzel ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. Ihre Arbeit folgt der Überzeugung, dass echte Schönheit leise wirkt und aus gesunder Haut entsteht. Mehr Infos

Dr. med. Elisangela Wenzel ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie. In ihrer Privatpraxis in Meerbusch bei Düsseldorf verbindet sie medizinische Diagnostik, regenerative Verfahren, individuell abgestimmte flegekonzepte für anspruchsvolle Hautgesundheit mit einem feinen Blick für Ästhetik. Ihre Arbeit folgt der Überzeugung, dass echte Schönheit leise wirkt und aus gesunder Haut entsteht.

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