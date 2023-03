Frischer Wind in der Dentalbranche!

Natch startet Partnerschaft mit minilu: Zur IDS Messe präsentiert sich das Berliner Start-up auf gemeinsamem Stand

Aus Plastik wird Glas, aus Zahnpasta werden Tabs, fragliche Inhaltsstoffe sucht man vergeblich! Worüber wird hier gesprochen? Über Natch: Das sind köstlich schmeckende, vegane Zahnpasta-Tabs eines Berliner Start-ups, gegründet von Norbert Richard Meinike und Heber Gonzalez. Die beiden Gründer revolutionieren mit ihrem Konzept die Zahnpflege. Doch es geht nicht nur um Zahnpflege und Gesundheit, sondern noch um viel mehr: Umweltschutz und Ressourcenschutz.

IDS-Kooperation für Gesundheit und Klima

Auf der diesjährigen IDS (die Weltleitmesse der Dentalbranche, Köln) präsentiert sich Natch jetzt erstmals gemeinsam mit dem etablierten Dentalshop minilu.de. Eine Kooperation mit nachhaltiger Wirkung! Unter der neuen Rubrik „Nachhaltige Zahnpflege“ findet sich ab sofort die gesamte Natch-Produktpalette auf der großen Dentalbranchen-Plattform – ein wichtiger Meilenstein. Zahnarztpraxen und Dentalhygieniker*innen können nun auch hier auf das gesamte Portfolio von Natch zugreifen: klimafreundliche Zahnpflegeprodukte, mit leistungsstarken, natürlichen und pflanzlichen Inhaltsstoffen.

Ein Angebot von gesunex

HAp als Fluorid-Alternative

Das Konzept der Natch-Gründer Norbert R. Meinike und Heber Gonzalez ist auf Gesundheit, Klima- und Ressourcenschutz ausgelegt. Die einzigartigen Natch Zahnpasta-Formeln bestehen aus gesunden Wirkstoffen und ressourcenschonendem Packaging-Design. Natch setzt als Zahnpasta in Tab-Form statt Fluorid den bioaktiven und veganen Inhaltsstoff HAp (Calcium Hydroxyapatit) ein, mit einem besonderen Merkmal: HAp trägt zur Remineralisierung der Zähne bei, es stärkt sie und kann gleichzeitig bei der Abwehr von Karies helfen. Durch einen patentierten Herstellungsprozess wird das von Natch genutzte HAp in besonders kleine Partikel der Größe 2-3 Mikrometer gespalten, so dass sie damit in die ebenso großen Dentinkanälchen passen und sich dann in unseren Zahnschmelz einfügen. Damit werden die Kanälchen sowie Mikrorisse optimal mit dem biokompatiblen HAp aufgefüllt und fördern nachhaltig gesunde Zähne. Besonders zu erwähnen ist, dass das in Natch verwendete HAp natürlichen Ursprung hat. Die Tabs sind außerdem zertifiziert und frei von Mikroplastik, der Benutzer kommt beim Putzen ohne Wasser aus.

Norbert Richard Meinike, Co-Founder von Natch:

„Es ist für uns ein wichtiger Schritt, gemeinsam mit minilu auf der Weltleitmesse der Dentalbranche IDS stattzufinden, denn hier erreichen wir ein breites Spektrum an Fachpublikum und interessierten Besuchern. Es ist den meisten Menschen nicht bewusst, dass herkömmliche Zahnpasta-Marken häufig fragliche Inhaltsstoffe verwenden, um zu schäumen, zu remineralisieren, zu reinigen oder zu stabilisieren, für Textur und Haltbarkeit. Mit Natch wählt man eine natürliche Alternative, die gleichzeitig auch noch die Umwelt

schont. Gemeinsam mit minilu können wir nun ein rundum gesundes, veganes und klimafreundliches Zahnpflegeprodukt anbieten.“

Veith Gärtner, CEO von minilu:

„Die Kooperation mit Natch erweitert unser Portfolio – ein wichtiger Schritt in Richtung Klimaschutz. Wir freuen uns, in dieser neuen Kategorie das Thema Zahnpflege mit natürlichen und gesunden Wirkstoffen zu präsentieren. Klimaschutz betrifft uns alle, und mit Natch können wir nun gesunde, nachhaltige und pflanzliche Zahnpflegeprodukte anbieten. Ein Mehrwert für Zahnärzt*innen, Fachpersonal in der Prophylaxe, Prophylaxeshops und Dentalhygieniker*innen. Wir möchten alle dazu aufrufen: Machen Sie Zahnhygiene in der Praxis zum Erlebnis für Ihre Patient*innen!“

Über Natch – Change the world one tab at a time

Natch definiert Zahnpasta neu und revolutioniert die Welt der Zahnreinigung. Mit ihrer innovativen Zahnpasta in Tab-Form, basierend auf einer einzigartigen Rezeptur mit ausschließlich natürlichen Zutaten, inspiriert die Marke zu einem gesunden sowie nachhaltigen Lebensstil. Gleichzeitig unterstützen die Natch-Tabs mit ihren entzündungshemmenden, antibakteriellen und remineralisierenden Eigenschaften diesen Lifestyle.

Die Produktvarianten „Screaming Polar Bear´, „So Black, So White´, „Dr. Shaman´ und „Wake-up Call´ sind auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten und dabei auf einen besonders erfrischenden, aufhellenden, heilenden bzw. energetisierenden Effekt ausgelegt.

Abgerundet wird das Angebot von einer nachhaltigen Zahnbürste in vier verschiedenen Farben. Bestehend aus hochwertigem Moso-Bambus und speziell abgerundeten Bürstenköpfen aus DuPont Nylon.

Seit Mai 2021 ist die nachhaltige Zahnpasta in Tab-Form im Online-Shop unter www.natchlabs.com sowie in ausgewählten Apotheken, Concept Stores (z.B. SoHo House Berlin) und Hotels (z.B. Schloss Elmau) verfügbar und kann ab sofort auch über minilu.de bestellt werden.

So finden Sie Natch und minilu auf der IDS:

minilu Stand

14.-18. März 2023

Halle 10.1

Stand E080-F089

Natch positioniert sich als Lifestyle-Marke für natürliche und nachhaltige Mundpflege.

Natch leistet einen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll, schützt Ressourcen und bietet gleichzeitig ein innovatives und gesundes Zahnpflegeprodukt an.

Kontakt

Natch Labs GmbH

Norbert Richard Meinike

Prinzessinnenstraße 19/20

10969 Berlin

+49 (0) 30 57 70 39 06

hello@natchlabs.com

http://www.natchlabs.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.