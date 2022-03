Größter Kongress für interdisziplinäre Zusammenarbeit im Bereich Gesundheit und Soziales – apexINSPIRE 3

Am 30. März 2022 findet mit „apexINSPIRE – 3. Globaler Interdisziplinärer Kongress + Expo“ der größte Kongress für Pflegefachkräfte, Therapeut*innen und Pädagog*innen statt. Die digitale Veranstaltung ermöglicht allen Fachkräften einen multidimensionalen Austausch über Ländergrenzen hinweg.

Im Fokus steht die interdisziplinäre sowie internationale Zusammenarbeit innerhalb der Branche und welchen Einfluss diese wiederum auf das Leben von Kindern mit besonderen Bedürfnissen und deren Angehörigen haben kann. Unter den Referentinnen und Referenten finden sich bekannte Namen wie der von Christine Vogler (Präsidentin des deutschen Pflegerats), Horst Schulz (Gründer The Ritz Carlton & Capella Hotel Group) und Prof. Dr. Jutta Räbiger (Vorstand Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe).

3. Ausgabe mausert sich zum größten Kongress

Ausgetragen wird der mittlerweile dritte Kongress seiner Art von der Non-Profit-Organisation „Apex Social“ mit Sitz in den USA, Deutschland und Australien. Bereits die vorangegangenen Veranstaltungen konnte zahlreiche Impulse für die Branche liefern. Aktuell vermelden die Veranstalter in diesem Jahr schon rund 1.600 registrierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer; Tendenz steigend. Damit ist apexINSPIRE schon jetzt die größte, digitale Veranstaltung dieser Art.

Neben den kurzweiligen Vorträgen lassen sich im virtuellen Expo-Bereich etwa spannende KI- und AI-getriebene Simulationen anschauen. Zudem können Gäste und Referierende ohne Hürden in den direkten Austausch gehen. Dazu stehen ihnen Chats und virtuelle Räume via App auf allen Geräten zur Verfügung. Tipp: Die Fachvorträge sind noch weitere 12 Wochen in der Mediathek als Video-on-Demand-Angebot ohne Zusatzkosten abrufbar.

Teilnahme und Kosten: Für die Teilnahme wird ein digitales Ticket benötigt. Es kann im Ticketcenter registriert werden. Der Clou: Für Studierende und Lehrer*innen ist die Teilnahme kostenlos, alle anderen Besucher zahlen eine einmalige Aufwandsentschädigung von 25 Euro (25 Prozent des Erlöses gehen direkt an die Hilfsinitiative #health4ukraine).

Programmablauf: Der Kongress startet am 30. März 2022 um 9.00 Uhr (CET) und endet am gleichen Tag um 19.00 Uhr (CET).

Weitere Informationen liefern die Langversion dieser Presseinformation sowie die Websites https://www.apexinspire.org und https://www.apex-social.org.

Apex Social ist eine amerikanische 501(c)(3) Non-Profit-Organisation zur Förderung von Bildung, Reisen sowie dem deutsch-amerikanischen, kulturellen Austausch für soziale Fachkräfte. Sie dient als eine weltweite Community-Plattform, auf der sich die Programmteilnehmer*innen verbinden, austauschen und gemeinsam wachsen können. Susan Asay gründete das Austauschprogramm 2006 in Kalifornien, USA. Die Organisation begleitet ausgebildete soziale Fachkräfte und Student*innen in die USA oder Australien. Dort nehmen die 20- bis 26-Jährigen (in Australien bis 30 Jahre) 12 bis 24 Monate an einem Auslands- und Weiterbildungsprogramm teil. Sie können vor Ort ihre Kenntnisse und Fähigkeiten einsetzen und Kinder mit besonderem Betreuungsbedarf dadurch bestmöglich fördern. Gleichzeitig haben die Care Professionals die Möglichkeit, Kindertagesstätten, Schulen, Krankenhäuser, Therapiepraxen und Universitäten zu besuchen. Je nach Einrichtung und Studiengang in Deutschland wird die Arbeit im Ausland als Praktikum anerkannt. A.P.EX. American Professional Exchange ist offiziell vom US-Außenministerium als J-1 Visum-Sponsor autorisiert.

