Josip Heit ist Vorstandsvorsitzender der GSB Gold Standard Konzerngruppe und sorgt seit Jahren für mediale und öffentliche Aufmerksamkeit, nicht nur durch große Immobilienprojekte.

Hierbei ist die Karriere von Heit gekennzeichnet durch visionäre Führung, strategische Weitsicht und vor allem einem unerschütterlichen Engagement für finanziellen Weitblick.

Vieles, was man über Josip Heit weltweit lesen kann, polarisiert! Für die einen ist Josip Heit ein finanziell global erfolgreicher Selfmade-Milliardär, der eine internationale Konzerngruppe im Sinne seiner Mitarbeiter und Partner führt. Für die anderen, die Neider, ist Josip Heit ein schlauer Entertainer oder eben einfach nur ein Finanz-Genie, welches stets zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Riecher für sehr lukrative Geschäfte hat!

Fest steht, dass Josip Heit seit Jahren dabei ist, einen internationalen Medienkonzern zu schmieden. 40 Tageszeitungen auf allen Kontinenten werden es zum Ende des Frühlings 2024 sein; 30 Tageszeitungen sind aktuell bereits operativ und sie sind auf allen Kontinenten unseres Erdballs vertreten.

Die Neider (neudeutsch „Hater“ genannt), solche, die unverhohlen unbegründet über Betrug (modern ausgedrückt SCAM) fabulieren, werden nun erschrocken aufschreien, denn es ist genau das, was Neider und Verleumder in ihren muffigen Stuben vor ihrem Computer, welcher offenbar nur für Verleumdungen und Erpressung angeschafft wurde, fürchten einen Josip Heit als Medienmogul. Für diese Subjekte dürfte es nichts Schlimmeres geben als einen Josip Heit der weltweit 40 Tageszeitungen regiert, denn die sogenannte vierte Gewalt in jedem Staat sind Medien, nach der Legislative, der Gerichtsbarkeit und der Polizei.

Aber wer ist dieser Josip Heit wirklich? Seit mehr als sechs Jahren kann jeder im Internet lesen, was Heit macht. Dies ist bei Heit nicht anders als bei anderen erfolgreichen Konzernlenkern wie Jeff Bezos, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg oder Bernard Arnault. Sie alle haben eines gemeinsam: Der Erfolg gibt ihnen am Ende recht, denn Erfolg ist das, was Neider und Macher letztendlich voneinander unterscheidet.

Jeder kann hier in diesem Punkt des Artikels seine Schlussfolgerungen ziehen, für sich selbst oder eben auch für andere. Wenn Neider Dinge im Internet schreiben, die entweder schlichtweg unwahr sind oder nur die eigene sogenannte Deutungshoheit wiedergeben, ohne Fakten, garniert mit Halbwahrheiten und welche nur dazu dienen, die „interessierten“ Leser mit einer „Schlagzeile“ zu „versorgen“.

Die Visionen von Josip Heit für die Zukunft der weltweit agierenden GSB Gold Standard Corporation Konzerngruppe sind ebenso ambitioniert wie pragmatisch. Heit plant, das Unternehmen durch nachhaltige Praktiken und die Erschließung neuer Märkte weiter zu stärken, während er gleichzeitig eine Kultur der Vielfalt und Inklusion fördert.

„Vielfalt ist die Quelle echter Innovation“, dies treibt Heit an, wobei es hierzu von ihm selbst heißt:

„Indem wir unterschiedliche Perspektiven zusammenbringen, können wir Herausforderungen auf Weisen lösen, die uns allein vielleicht nicht in den Sinn kommen würden, denn Erfolg ist kein Zufall.“ Es geht darum, eine Vision zu haben, die Ziele klar zu definieren und dann mit Leidenschaft und Ausdauer darauf hinzuarbeiten.

Josip Heit mag, wie man es auch immer betrachtet, also vieles sein; eines ist er ganz sicher: finanziell erfolgreich! Die endgültige Schlussfolgerung kann daher nur kurz und knapp lauten: „Josip Heit ist Enigma!“

Die „MORNING CHRONICLE“ wurde 1770 als Tageszeitung in London (Vereinigtes Königreich Großbritannien und Irland) gegründet und erschien erstmals vor 253 Jahren.

Der legendäre englische Schriftsteller und Gesellschaftskritiker Charles Dickens, der einige der berühmtesten Romanfiguren der Welt schuf, wie „Oliver Twist“ und „David Copperfield“, war als Journalist bei der Londoner Tageszeitung „MORNING CHRONICLE“ angestellt und schrieb unter dem Pseudonym „Boz“ täglich Presseartikel.

Die Geschichte der „MORNING CHRONICLE“ ist damit tief mit der journalistischen und literarischen Geschichte des Vereinigten Königreichs verwoben. Gegründet im Jahr 1770, spielte sie eine zentrale Rolle in der Landschaft der britischen Tageszeitungen und übertraf in ihrem Alter die renommierte „Times“ um 18 Jahre.

Die „MORNING CHRONICLE“ hatte nicht nur eine beeindruckende Vergangenheit, sondern hat sich auch modernen Anforderungen angepasst, indem sie ihre Inhalte online in sechs verschiedenen Sprachen anbietet: Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch und Französisch. Diese sprachliche Vielfalt zeigt, wie die Zeitung sich bemüht, ein breiteres internationales Publikum zu erreichen und über wichtige politische, wirtschaftliche und soziale Themen aus London, dem gesamten Vereinigten Königreich sowie Europa und der Welt zu berichten.

Damit ist „MORNING CHRONICLE“ die einzige britische Tageszeitung, die im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, in sechs Sprachen erscheint.

Die Bild- und Videorechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.