Kümmern Sie sich um Ihre Gesundheit

Der Weltgesundheitstag macht uns darauf aufmerksam, dass Gesundheit unser höchstes Gut ist und regelmäßig gefördert werden sollte

Heute, am 7. April, wird der Weltgesundheitstag begangen. Dieser erinnert daran, wie wichtig es ist, sich um seine Gesundheit zu kümmern.

Und wie wichtig das ist, zeigen aktuelle Zahlen zum Stresserleben in Deutschland: In einer von der Techniker Krankenkasse im Jahr 2025 durchgeführten Umfrage gaben 66 % der Deutschen an, sich häufiger gestresst zu fühlen. Vor allem die Altersklassen der 18- bis 39-jährigen (mit 83 %) und der 40- bis 59-jährigen (mit 79 %) waren besonders stark vertreten!

Dabei hört es mit Stress noch lange nicht auf. Denn Stresserkrankungen, wie Depressionen, Angsterkrankungen und auch Burn-out sind seit Jahren auf dem Vormarsch. Das wird in dem DAK Gesundheitsreport 2025, bei dem die Daten zur Arbeitsunfähigkeit aller bei der DAK versicherten Berufstätigen untersucht werden, bestätigt: Zwar sind die psychischen Erkrankungen bei der Anzahl der Krankentage auf den dritten Platz gerutscht – hinter Atemwegserkrankungen auf Platz 1 (die Corona-Pandemie lässt grüßen) und den Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems auf Platz 2. Allerdings gab es bei den Krankentagen der psychischen Erkrankungen einen erneuten Anstieg um 23 %. Genauer: von 265 Tagen im Jahr 2020 auf 342 Tage im Jahr 2024! Schaut man sich darüber hinaus die Gesundheitsreports der letzten Jahre an, wird deutlich, dass es vor allem bei den psychischen Erkrankungen, zu denen Depression, Angsterkrankungen und Burn-out gehören, zu einem steten Anstieg kam.

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Deswegen ist es heutzutage um so wichtiger, sich regelmäßig um seine körperliche und psychische Gesundheit zu kümmern. Und dazu Stressmanagement und Stressbewältigung zu betreiben.

Das geht am besten in einem Bildungsurlaub, der den meisten Angestellten rechtlich zusteht. In dieser Woche (in den meisten Bundesländern haben Angestellte ein Anrecht auf 5 zusätzliche Tage Sonderurlaub pro Jahr zu solchen Weiterbildungszwecken) kann fernab von beruflichen Verpflichtungen, privaten Routinen und Termindruck Abstand vom Alltag gewonnen werden. Und damit Raum für praxisorientiertes Lernen, bei dem neue Erfahrungen gesammelt und ungewohnte Perspektiven eingenommen werden können. Die dann anschließend zu nachhaltigen Veränderungen führen.

Dabei gibt es nicht DIE eine Strategie gegen Stress, die bei allen Menschen wirkt. Tatsächlich ist das Stressmanagement und sind die Methoden zur Stressbewältigung im höchsten Maße individuell – was dem einen Menschen hilft und guttut, schlägt bei einem anderen nicht an. Deswegen muss jeder für sich selbst herausfinden, was ihm oder ihr hilft und wie er oder sie Stress abbauen, entspannen und nach hektischen Phasen wieder zur Ruhe finden kann. Dass das Zeit braucht, ist verständlich. Und somit bietet sich die Woche Bildungsurlaub, den man am besten fern aller beruflichen und privaten Verpflichtungen verbringt, geradezu an

Sie merken ebenfalls, dass der alltägliche Stress nicht spurlos an Ihnen vorübergeht? Dann tun Sie rechtzeitig etwas dagegen, bevor es zu chronischem Stress mit unter Umständen einer schwerwiegenden Erkrankung kommt.

Schauen Sie sich dazu auf unserer Website um und entdecken Sie unser Angebot an Bildungsurlauben im In- und Ausland: https://www.biek-ausbildung.de/kurse/

Sie sind sich nicht sicher, was genau bezüglich eines Bildungsurlaubs für das Bundesland gilt, in dem Sie arbeiten? Dann schauen Sie auf diese Seite, wo wir alle Infos zu den jeweiligen Bundesländern zusammengetragen haben: https://www.biek-ausbildung.de/bildungsurlaub/bundeslaender/

Sie möchten sich lieber beraten lassen? Auch kein Problem!

Über unser Kalender-Tool können Sie sich ein kostenfreies, 20-minütiges Beratungsgespräch buchen und von unserer Ansprechpartnerin Sanja Meid erfahren, welche Ausbildung für Sie in Frage kommen, wie es in Ihrem speziellen Fall mit Bildungsurlaub aussieht und welche anderen Förderungsmöglichkeiten Sie eventuell noch haben.

Buchen Sie Ihr Beratungsgespräch am besten gleich heute: https://www.biek-ausbildung.de/beratungstermin/

Wir freuen uns, dass Sie sich proaktiv um Ihre Gesundheit kümmern wollen und freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Wir sind ein zertifiziertes Weiterbildungsinstitut, das Bildungsurlaub (Seminare und Ausbildungen) zu den Themen Stressbewältigung und -prävention, mental health, Resilienz, Coaching und persönlicher Entwicklung an den schönsten Orten Deutschlands und Europas anbietet. In unseren Kursen erwarten Sie neben theoretischem und methodischem Input zum jeweiligen Thema auch Bewegungseinheiten, die zum Teil oder ganz in der Natur stattfinden. Und damit es für Sie so einfach wie möglich ist, haben wir die erforderlichen Unterlagen für die Beantragung des Bildungsurlaubs bereits vorbereitet: Sie brauchen diese nur noch runterzuladen, auszudrucken, zu unterschreiben und bei ihrem Arbeitgeber abzugeben.

Kontakt

B.I.E.K.

Martin Duske

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06251780686

martin.duske@biek-ausbildung.de

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