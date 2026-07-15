Stressmanagement und Resilienz am Arbeitsplatz

Unternehmen sind dringend aufgefordert, in die Gesundheit Ihrer Belegschaft zu investieren. Bildungsurlaub ist dabei nur eine von vielen Möglichkeiten

Stress ist längst kein individuelles Problem mehr, sondern eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderung. Nach einer Studie der Techniker Krankenkasse aus dem Jahr 2025 fühlen sich 66 Prozent der Menschen in Deutschland häufig gestresst – ein Anstieg von 16 Prozent innerhalb von zehn Jahren! Besonders betroffen sind Erwerbstätige im Alter zwischen 18 und 59 Jahren. Als wichtigste Ursache nennen viele Befragte berufliche Belastungen. Die Ergebnisse verdeutlichen also, wie eng das Thema Stress mit der modernen Arbeitswelt verbunden ist.

Auch die Gesundheitsdaten der Krankenkassen zeichnen ein ähnliches Bild: Der DAK-Gesundheitsreport 2025 zeigt, dass psychische Erkrankungen weiterhin zu den häufigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit zählen. Gleichzeitig dauern entsprechende Krankheitsausfälle deutlich länger an als es bei vielen körperlichen Erkrankungen der Fall ist. Durchschnittlich waren Beschäftigte aufgrund psychischer Erkrankungen im Jahr 2024 fast 33 Tage arbeitsunfähig. Verglichen mit Atemwegserkrankungen oder Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems sind dies außergewöhnlich lange Fehlzeiten, die sowohl die Betroffenen als auch ihre Arbeitgeber erheblich belasten.

Besondere Aufmerksamkeit erhält dabei das Burn-out-Syndrom. Nach Erhebungen der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) sind die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von Burn-out innerhalb weniger Jahre deutlich gestiegen. Fachleute gehen zudem davon aus, dass die tatsächliche Zahl noch höher liegt, da Burn-out häufig nicht als eigenständige Diagnose erfasst wird.

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Die Folgen dieser stressbedingten Erkrankungen betreffen jedoch nicht nur die Gesundheit einzelner Beschäftigter. Unternehmen sehen sich zunehmend mit hohen Fehlzeiten, Produktivitätsverlusten und steigenden Kosten konfrontiert. Nach einem OECD-Bericht aus dem Jahr 2026 verursachen psychische Erkrankungen europaweit jährliche Kosten in Milliardenhöhe! Prognosen gehen zudem davon aus, dass sich die wirtschaftlichen Auswirkungen in den kommenden Jahren weiter verschärfen könnten, wenn Präventionsmaßnahmen nicht konsequent ausgebaut werden.

Vor diesem Hintergrund gewinnt die betriebliche Gesundheitsförderung zunehmend an Bedeutung. Neben ergonomischen Arbeitsplätzen oder gesundheitsorientierter Führung rücken insbesondere Stressmanagement und Resilienz stärker in den Fokus. Während Stressmanagement dabei hilft, individuelle Belastungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Strategien zum Umgang mit Stress zu entwickeln, beschreibt Resilienz die Fähigkeit, trotz Stress, Herausforderungen und Veränderungen im Beruf psychisch stabil, motiviert und leistungsfähig zu bleiben. Beide Kompetenzen ergänzen sich also und bilden dadurch eine wichtige Grundlage für einen gesunden Umgang mit den Anforderungen des beruflichen Alltags.

Deswegen empfehlen Experten, entsprechende Fähigkeiten nicht erst dann zu vermitteln, wenn gesundheitliche Probleme bereits entstanden sind. Vielmehr sollten Beschäftigte frühzeitig die Möglichkeit erhalten, geeignete Methoden zum Stressabbau und für einen gesunden Umgang mit Stress kennenzulernen und diese regelmäßig zu trainieren. Dazu gehören unter anderem Strategien zur Stressbewältigung und das Training der individuellen Resilienz.

Eine Möglichkeit hierfür bietet der gesetzlich geregelte Bildungsurlaub, der in den meisten Bundesländern besteht und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Teilnahme an anerkannten Weiterbildungen während der Arbeitszeit ermöglicht. Solch ein Bildungsurlaub schafft den notwendigen zeitlichen Rahmen, um sich intensiv mit den eigenen Belastungsfaktoren auseinanderzusetzen und nachhaltige Methoden für einen gesunden Umgang mit Stress zu erlernen. Und auch Unternehmen profitieren davon: Schließlich kehren ihre Mitarbeitenden gestärkt in den Arbeitsalltag zurück und können den beruflichen Herausforderungen souveräner begegnen.

Alternativ oder auch ergänzend können Inhouse-Seminare ebenfalls dazu beitragen, gesundheitsfördernde Kompetenzen innerhalb eines Unternehmens systematisch aufzubauen. Dabei lassen sich Inhalte gezielt an die Anforderungen der jeweiligen Organisation anpassen und sowohl Mitarbeitende als auch Führungskräfte in den Veränderungsprozess einbeziehen. Gerade Führungskräfte spielen eine entscheidende Rolle dabei, gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen zu schaffen und eine offene Unternehmenskultur im Umgang mit psychischen Belastungen zu fördern.

Sie sehen: Unternehmen, die ihre Beschäftigten dabei unterstützen, mit Belastungen konstruktiv umzugehen und die psychische Widerstandskraft zu stärken, investieren nicht nur in die Gesundheit ihrer Angestellten, sondern auch in einen langfristigen Unternehmenserfolg.

Als zertifiziertes Weiterbildungsinstitut mit langjähriger Erfahrung bietet das B.I.E.K. Bildungsurlaub (Seminare und Ausbildungen) zu den Themen Stressbewältigung, mental health, Resilienz, Coaching und persönlicher Entwicklung an den schönsten Orten Deutschlands und Europas an.

Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick über die von uns angebotenen Kurse (von denen 85 % als Bildungsurlaub anerkannt sind): https://www.biek-ausbildung.de/kurse/

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Wir sind ein zertifiziertes Weiterbildungsinstitut, das Bildungsurlaub (Seminare und Ausbildungen) zu den Themen Stressbewältigung, mental health, Resilienz, Coaching und persönlicher Entwicklung an den schönsten Orten Deutschlands und Europas anbietet. In unseren Kursen erwarten Sie neben theoretischem und methodischem Input zum jeweiligen Thema auch Bewegungseinheiten, die zum Teil oder ganz in der Natur stattfinden. Und damit es für Sie so einfach wie möglich ist, haben wir die erforderlichen Unterlagen für die Beantragung des Bildungsurlaubs bereits vorbereitet: Sie brauchen diese nur noch runterzuladen, auszudrucken, zu unterschreiben und bei ihrem Arbeitgeber abzugeben.

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