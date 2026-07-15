Freibadsaison 2026: Beliebte Snacks und die passenden To-go-Verpackungen für eine erfolgreiche Badgastronomie

Mit klassischen Imbissgerichten, modernen Snackkonzepten und funktionalen To-go-Verpackungen schaffen Freibäder und Badgastronomien beste Voraussetzungen für zufriedene Gäste und wirtschaftlichen Erfolg.

Mit Beginn der Freibadsaison steigt nicht nur die Zahl der Badegäste, sondern auch die Nachfrage nach klassischen Imbissgerichten, erfrischenden Getränken und praktischen To-go-Lösungen. Für Betreiber von Freibädern, Badeseen und saisonalen Kiosken sind ein attraktives Speisenangebot und funktionale Verpackungen entscheidende Faktoren für einen wirtschaftlich erfolgreichen Sommer.

Wenn die Temperaturen steigen, gehören Freibäder zu den beliebtesten Ausflugszielen in Deutschland. Für viele Besucher ist der Gang zum Kiosk oder zur Freibadgastronomie fester Bestandteil eines gelungenen Badetages. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an Qualität, Auswahl und eine schnelle Ausgabe der Speisen und Getränke.

zert. Beratung Darmgesundheit & zert. Ernährungs Coaching

Die unangefochtenen Klassiker

Zu den unangefochtenen Klassikern zählen nach wie vor Pommes frites, Currywurst, Bratwurst im Brötchen, Hamburger, Cheeseburger, Hot Dogs sowie Chicken Nuggets. Auch Pizza, Schnitzelbrötchen oder kleinere Fingerfood-Angebote erfreuen sich großer Beliebtheit. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach leichteren Alternativen. Salate, Wraps, Obstbecher oder Feinkostgerichte sprechen zunehmend Gäste an, die auch im Freibad Wert auf eine ausgewogene Ernährung legen.

Besonders an heißen Sommertagen gehören gekühlte Getränke zu den wichtigsten Umsatzträgern. Mineralwasser, Softdrinks, Schorlen, Eistee, Milchshakes oder Slush Ice werden ebenso stark nachgefragt wie Softeis und klassische Eisbecher. Viele Freibadbetriebe setzen deshalb auf ein ausgewogenes Sortiment, das traditionelle Imbissgerichte mit modernen Snackangeboten kombiniert.

Da nahezu alle Speisen und Getränke unmittelbar verzehrt oder mitgenommen werden, gewinnen hochwertige To-go-Verpackungen zunehmend an Bedeutung. Sie müssen den sicheren Transport gewährleisten, ausreichend stabil sein und gleichzeitig einen gepflegten Gesamteindruck vermitteln. Gleichzeitig legen viele Betreiber Wert auf Verpackungslösungen, die den Wunsch vieler Gäste nach einem nachhaltigeren Erscheinungsbild unterstützen.

Für zahlreiche Anwendungen haben sich Verpackungen aus Frischfaserkarton oder anderen faserbasierten Materialien etabliert. Pommesschalen, Snackschiffchen und Imbissschalen eignen sich hervorragend für Pommes, Currywurst, Nuggets oder Fingerfood. Hamburgerboxen aus Wellpappe oder stabilem Karton schützen Burger zuverlässig während der Ausgabe. Menüschalen und Pappteller bieten ausreichend Platz für größere Portionen oder komplette Menüs.

Auch für moderne Sommergerichte stehen passende Verpackungslösungen zur Verfügung. Salatschalen mit transparentem Deckel präsentieren frische Speisen besonders ansprechend, während Feinkost- und Deli-Container für Salate, Obst oder andere kalte Spezialitäten vielseitige Einsatzmöglichkeiten bieten. Ergänzt wird das Sortiment durch Papiertrinkbecher, Eisbecher, Shakebecher, Servietten, Papiertrinkhalme sowie Tragetaschen für den sicheren Transport mehrerer Produkte.

Neben Funktionalität spielen heute Wirtschaftlichkeit und Liefersicherheit eine immer größere Rolle. Saisonbetriebe müssen häufig kurzfristig auf Wetterlagen und Besucherzahlen reagieren und benötigen einen Lieferpartner, der eine hohe Warenverfügbarkeit sowie ein breit gefächertes Sortiment bietet.

Ein umfangreiches Sortiment an Gastronomie- und Serviceverpackungen

Mit seinem umfangreichen Sortiment an Gastronomie- und Serviceverpackungen bietet Pack4Food24 Lösungen für nahezu alle Anforderungen der Freibad- und Kioskgastronomie. Das Portfolio reicht von Pommesschalen, Snackschiffchen, Hamburgerboxen und Menüschalen über Salat- und Feinkostverpackungen bis hin zu Trinkbechern, Eisbechern, Servietten und weiterem Zubehör. Darüber hinaus stehen zahlreiche Verpackungen auch individuell bedruckbar zur Verfügung und ermöglichen einen professionellen Markenauftritt direkt am Point of Sale.

Die Freibadsaison bleibt für viele Gastronomiebetriebe eine der wichtigsten Umsatzphasen des Jahres. Wer klassische Imbissprodukte mit zeitgemäßen Snackangeboten kombiniert und auf funktionale, hochwertige Verpackungslösungen setzt, schafft beste Voraussetzungen für zufriedene Gäste und effiziente Abläufe. Ein leistungsfähiger Verpackungspartner unterstützt dabei nicht nur die tägliche Versorgung, sondern trägt auch dazu bei, saisonale Nachfragespitzen zuverlässig zu bewältigen.

Pack4Food24 ist ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, einem Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen für den täglichen Bedarf an Serviceverpackungen und Einweglösungen in Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel.

In einem riesigen Sortiment finden Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, aber auch Lebensmittelhersteller, Einzelhändler, Kantinen oder Hotels praktische und innovative Einweglösungen für den täglichen Einsatz in Produktion, Verkauf und Service.

Das Sortiment umfasst dabei praktische Einwegverpackungen, moderne To Go Verpackungen, günstiges Einweggeschirr aber auch qualitative Hygieneartikel und Reinigungsmittel.

Firmenkontakt

Pack4Food24.de

Über der Dingelstelle 3

39171 Langenweddingen / Sülzetal

0800 – 7225 4 3663

Pressekontakt

Pack4Food24 – Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036 602/289 000

036 602/289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de