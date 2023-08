Warum Sie regelmäßig Ihre Resilienz trainieren sollten

Wer resilient ist, überwindet nicht nur Krisen und Schicksalsschläge schneller, sondern kommt auch mit stressigen Situationen besser zurecht

Resilienz, auch als innere Widerstandskraft bezeichnet, ist eine wichtige Kernkompetenz. Deswegen sollte sie regelmäßig trainiert werden.

Was ist Resilienz genau?

Resilienz ist die psychische Widerstandskraft gegenüber Lebenskrisen, schwierigen und herausfordernden Zeiten und bedrohlichen Situationen. Menschen, die diese innere Widerstandskraft besitzen, sind in der Lage solche unguten Zeiten nicht nur zu überstehen, sondern sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Deswegen werden sie auch gerne als „Steh-auf-Menschen“ bezeichnet.

Doch müssen es nicht immer die ganz großen Tragödien sein, für die Resilienz benötigt wird. Auch der alltägliche Arbeitsstress oder Probleme im Privatleben (die ebenfalls für Stress sorgen) lassen sich mit einer guten Portion Resilienz besser bewältigen.

Ist Resilienz, wenn alles an einem abprallt?

Nein, natürlich nicht! Auch an resilienten Menschen prallen Schicksalsschläge nicht einfach ab; auch diese erleben bei Krisen Verzagtheit, Mutlosigkeit und Verzweiflung. Allerdings schaffen es diese Menschen schließlich, sich selbst wieder aus dem Tief herauszuholen und ihr Leben weiterzuleben. Sogar mehr noch: Sie haben die überstandene, schwierige Zeit so für sich genutzt, dass sie gestärkt daraus hervorgegangen sind.

Das geschieht natürlich nicht einfach so. Meistens haben diese Menschen ihre Resilienz – vielfach sogar unbewusst – immer wieder trainiert, weswegen Sie nun bei einer Krise oder bei enormen Stressbelastungen nicht zusammenbrechen, sondern besonnen ihr Leben weiterleben; in der Gewissheit, dass diese ungute Situation, in der sie stecken, nicht ewig andauern wird.

Was macht Resilienz aus?

Die innere Widerstandskraft speist sich aus verschiedenen Faktoren. Das fanden Emmy Werner und Ruth Smith durch ihre Kauai-Studie heraus, welche die Pionierarbeit in diesem Bereich darstellt. Außerdem wurde durch diese Studie auch gezeigt, dass Resilienz nicht angeboren ist, sondern im Laufe des Lebens immer wieder (neu) erlernt, trainiert und erweitert werden kann!

Darauf aufbauend haben sich bis heute verschiedene Resilienz-Modell entwickelt, anhand dessen jeder Mensch seine innere Widerstandskraft trainieren kann. Das bekannteste ist das Sieben-Säulen-Modell der Diplompsychologin Ursula Nuber, welches auch wir in unseren Seminaren und Ausbildungen verwenden. Folgenden Faktoren spielen in dieses Modell hinein: Zukunftsorientierung, Optimismus, Lösungsorientierung, Akzeptanz, Verlassen der Opferrolle, Übernahme von Verantwortung (für das eigene Leben) und Netzwerkorientierung.

Wie trainiert man seine Resilienz?

Doch wie trainieren Sie nun Ihre Resilienz? Ist das nur in einem Kurs oder Seminar möglich, oder können Sie es auch auf eigene Faust mit Hilfe von Büchern und/oder Internetbeiträgen tun?

Mit Sicherheit ist letzteres ebenfalls möglich. Jedoch werden Sie sich einiges an Material zusammensuchen und sehr ausführlich recherchieren müssen, um zum Beispiel die richtigen Fragen zur Selbstreflektion zu finden. Deswegen ist es natürlich einfacher, Sie nehmen den Ihnen zustehenden Bildungsurlaub und buchen eines unserer Seminare. Dabei brauchen Sie auch nicht nur mit der typischen Seminarform in einem Unterrichtsraum Vorlieb nehmen. Sie können Ihre Resilienz auch sehr gut beim Wandern trainieren oder in einer ganz außergewöhnlichen Situation: Auf einem Segelboot!

Denn sowohl das Resilienztraining beim Wandern als auch das auf dem Segelboot stellen außergewöhnliche und somit herausfordernde Situationen dar, die denen des normalen Lebens stark ähneln. Daher fällt es den meisten Menschen leichter, sich in die Übungen hineinzuversetzen und in sich hineinzuhorchen, was eine bestimmte Situation mit einem macht.

