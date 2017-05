Abnehmen mit Garcinia Cambogia – was ist dran an diesem Trend?

In Amerika wird Garcinia Cambogia bereits als „Wundermittel“ gegen das Bauchfett gefeiert. Aus der indischen Kürbisfrucht wird der Wirkstoff hergestellt, der die Pfunde am Bauch zum Schmelzen bringen soll. Er ist nun auch in Europa erhältlich.

Was ist Garcinia Cambogia

Bei Garcinia Cambogia handelt es sich um Früchte des Tamarindenbaumes. Wegen ihrer Form nennt man sie auch „indische Kürbisfrucht“. In Indonesien und Indien werden die Früchte schon seit langer Zeit als Rezeptzutat verwendet. Das Interesse an der „Wunderfrucht“ ist in letzter Zeit sehr stark gestiegen, weil das Thema Bauchfett (Mit Guaven können Sie nicht nur gesund abnehmen) nicht nur in Amerika, sondern mittlerweile auch in Europa ein Problem darstellt.

Die Substanz, die die vorteilhafte Wirkung mit sich bringt, heißt Hydroxyzitronensäure, welche im menschlichen Körper ein Enzym stimuliert, das für den Stoffwechsel verantwortlich ist. Kohlenhydrate werden dadurch nicht mehr in Einzelbestandteile zerlegt um als Fett eingelagert zu werden, sondern in Glykogen umgewandelt. Hinzu kommt eine Steigerung des Stoffwechsels (Gezielt den Stoffwechsel anregen – so klappt es), der zusätzlich den Abbau von Körperfett anregt.

Um stets schnell auf notwendige Energiereserven zugreifen zu können, benötigt der Körper Glykogen. Sobald die mit der Nahrung aufgenommenen Kohlenhydrate nicht mehr in Körperfett, sondern in Glykogen umgewandelt werden, bauen sich Energiereserven auf, die schnell verfügbar sind. Auf diese Energiereserven kann der Körper beim Sport oder leichterem Training schnell zurückgreifen (Die 5 besten Sportarten zum Abnehmen). Es kommt zu einem weiteren Muskelaufbau und einer langsamen, natürlichen und gesunden Reduzierung der körperlichen Fettreserven.

Warum Garcinia Cambogia das Wohlbefinden steigern kann

Garcinia Cambogia kann dafür sorgen, dass man sich ausgeglichener fühlt, da der Serotoninspiegel durch die Einnahme gesteigert wird.

Sobald die ersten Zeichen der Gewichtsreduzierung ersichtlich und spürbar sind, fühlt man sich wohler.

Das Gefühl, den Weg zur erwünschten Figur gefunden zu haben, ist eine zusätzliche Motivation.

Eine aktive Freizeitgestaltung kann die Fettverbrennung durch Garcinia Cambogia zusätzlich unterstützen und steigern.

Garcinia Cambogia kann das Hungergefühl einschränken

Damit der Teufelskreis des ständigen Zu- und Abnehmens endgültig durchbrochen werden kann (Der Wassertrick und der Sekundentrick – abnehmen ohne JoJo-Effekt), soll der Extrakt der indischen Kürbisfrucht noch einen weiteren positiven Effekt bieten. Durch die Einnahme des Extraktes wird dem Gehirn ein Sättingungssignal übermittelt, das gegen Heißhunger wirkt.

Wie wird Garcinia Cambogia verwendet?

Leider gibt es keine Möglichkeit, Garcinia Cambogia als Frucht in der Nahrung zu verwenden. Daher muss man auf Kapseln mit Fruchtextrakten zurückgreifen, die im Handel erhältlich sind. Bei der Einnahme sind die jeweiligen Herstellerhinweise zu berücksichtigen, da die Konzentrationen in den unterschiedlichen Produkten nicht einheitlich, sondern sehr verschieden sind.

Sind Nebenwirkungen bekannt?

Einige Menschen reagieren auf die Frucht- und Schalenextrakte, die als Wirkstoffe in Kapseln verkauft werden, mit Durchfall, Übelkeit, Schwindel oder Kopfschmerzen. Diese Nebenwirkungen sind aber eher selten.

Gibt es auch kritische Stimmen?

Der Trend aus den USA kommt nicht überall gut an. Einige Studien bestätigen die Wirkung der Hydroxyzitronensäure, andere stehen der Wirksamkeit sehr kritisch gegenüber. Bis die Forscher eindeutige Studien vorweisen können, muss wohl jeder Verbraucher eigene Erfahrungen sammeln und testen, welche Wirkung Garcinia Cambogia auf den eigenen Organismus und Stoffwechsel hat. Aufgrund der mangelnden Forschungsergebnisse können weder Empfehlungen noch Warnungen für oder gegen Garcinia Cambogia ausgesprochen werden.

