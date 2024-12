Auf der Suche nach mehrwertigen Weihnachtsgeschenken?

Mit unseren Kartenspielen führen Sie als Paar, als Familie und/oder im Freundeskreis wieder echte, intensive, tiefgründige Gespräche

Sie sind noch auf der Suche nach einem mehrwertigen und innovativen Weihnachtsgeschenk für Ihre Lieblingsmenschen?

Dann hätten wir etwas für Sie: Mit unseren unterhaltsamen Spielen können Sie

sich besser kennenlernen (zu zweit, zu dritt oder in einer Gruppe)

als Paar mehr Zweisamkeit, Intimität und schöne Momente in der Beziehung erleben

lernen, spielerisch und mit Spaß echte Gespräche in hektischen Zeiten zu führen

gegen die Schnelligkeit und Oberflächlichkeit des Alltag angehen

Gespräche auf ein neues Niveau heben, um sich selbst und auch andere besser zu verstehen

im Gespräch wieder eine echte Verbindung zu Ihrem Gegenüber aufbauen

Folgende Spiele haben wir für Sie konzipiert:

Let“s talk about us:

Ein unterhaltsames Spiel für Paare, die Lust haben, sich besser kennenzulernen, mehr Achtsamkeit für einander zu entwickeln und dadurch neuen Schwung in ihre Beziehung zu bringen.

https://shop.biek-akademie.de/produkt/lets-talk-aboutus/

Let“s talk about sex:

Mit diesem Spiel können Sie als Paar ein Ritual entwickeln, das sowohl neugierig auf den Anderen macht, als auch einen geschützten Rahmen schafft, in dem Sie Ihre intimsten Wünsche und Gedanken teilen können, um sich so Ihrem Lieblingsmenschen mit all Ihren Wünschen und Fantasien zu zeigen.

https://shop.biek-akademie.de/produkt/lets-talk-aboutsex/

Let“s talk about my life:

Ein unterhaltsames Spiel für zwei bis hundert Personen, die keine Lust mehr auf die Schnelligkeit und Oberflächlichkeit des Alltags haben und sich tiefere Gespräche wünschen, um wieder eine echte Verbindung zu ihrem Gegenüber aufzubauen.

https://shop.biek-akademie.de/produkt/lets-talk-about-my-life-der-einstieg-in-ehrliche-gespraeche/

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

