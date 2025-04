Auszeit gewünscht? Dann nehmen Sie Bildungsurlaub!

Ein Bildungsurlaub kann eine Auszeit darstellen, in der Sie sich um sich und Ihr Wohlergehen kümmern können.

Haben Sie auch ab und zu oder sogar öfters das Bedürfnis nach einer Auszeit? Also einer Zeit, in der Sie sich nur um sich selbst und Ihr Wohlergehen kümmern können?

Damit sind Sie nicht alleine!

Jeder von uns hat heutzutage mit enormem Alltagsstress zu tun – und das nicht nur im Job! Auch das Privatleben kann manchmal stressig werden: Da wollen beispielsweise die Kinder von der Schule abgeholt oder zum Privatunterricht oder Sport gebracht werden, Partner und/oder Freunde wollen, dass Sie Zeit mit Ihnen verbringen und auch die betagten Eltern möchten nicht vergessen werden. Und irgendwo zwischendurch sollten auch der Haushalt und das Einkaufen erledigt werden.

So mancher steckt dann die eigenen Bedürfnisse zurück. Doch das geht nicht lange gut! Irgendwann kämpft man mit Müdigkeit, Unkonzentriertheit und Energielosigkeit. Dann ist eine Auszeit dringend erforderlich.

Doch was tun, wenn Sie Ihren Urlaub schon komplett verplant haben?

Für solche Fälle gibt es den Bildungsurlaub. Dabei handelt es sich um einen Sonderurlaub von meistens 5 Tagen im Jahr, bei denen Ihnen Ihr Gehalt weitergezahlt wird. Allerdings – wie könnte es anders sein – sind daran Bedingungen geknüpft: So können Sie beispielsweise nicht einfach auf eine abgelegene Insel verschwinden und den ganzen Tag in der Sonne am Strand liegen. Denn wie der Name dieses Sonderurlaubs schon sagt, sollen Sie sich in dieser Zeit weiterbilden – jedoch nicht zwangsläufig zu den in Ihrem Beruf anfallenden Tätigkeiten. Das heißt jedoch nicht, dass diese Weiterbildung Ihnen nicht doch in Ihrem Job nützlich sein kann! Stressbewältigung und Stressprävention sind hier beispielsweise die Stichwörter. Denn wie bereits beschrieben, kann sich kaum jemand von uns dem Stress entziehen. Von daher ist es sinnvoll, sich Strategien anzueignen, um mit dem täglich anfallenden Stress besser umzugehen. Und genau dazu ist so ein Bildungsurlaub da!

Dieser Sonderurlaub braucht außerdem auch nicht zwangsläufig in einem Seminarraum oder direkt in der Stadt, in der Sie wohnen, stattfinden. Ganz im Gegenteil ist es häufig sinnvoller, die vertraute Umgebung hinter sich zu lassen und beispielsweise Yoga an der Nordsee, Qigong an der Ostsee oder ein Resilienztraining im Odenwald oder in Südtirol zu machen. Und auch Seminare im Ausland, wie Yoga am Mittelmeer oder in Schweden, sind durchaus drin und als Bildungsurlaub anerkannt.

Doch warum sollte Ihnen Ihr Arbeitgeber so einen Sonderurlaub genehmigen? Schließlich fallen Sie dadurch eine Woche aus und Ihre Arbeit bleibt liegen.

Das ist zwar richtig, doch kommen Sie nach dieser Woche erholt und entspannt zurück. Und das zudem mit vielen Methoden im Gepäck, um dem Stress in Ihrem Leben und auf der Arbeit besser Herr (oder Frau) zu werden.

Genau das haben mittlerweile viele Unternehmen, Geschäftsführer und Vorgesetzte auch erkannt. Und bewilligen deswegen so einen Bildungsurlaub – sofern nicht gewichtige Gründe, wie beispielsweise Ausfall vieler weiterer Mitarbeiter zu genau derselben Zeit – dagegensprechen. In so einem Fall kann ein Bildungsurlaub zwar abgelehnt werden, allerdings haben Sie dann die Möglichkeit einen neuen Antrag zu einem anderen Termin zu stellen.

Sie sehen: Trotz verplantem, regulärem Urlaub gibt es für Sie die Möglichkeit, sich eine Auszeit vom Alltag zu gönnen und sich um sich und Ihr Wohlergehen zu kümmern.

Informieren Sie sich gerne über die Möglichkeit des Bildungsurlaubs – auch speziell zu Ihrem Bundesland – auf unserer Infoseite: https://www.biek-ausbildung.de/bildungsurlaub/.

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens.

Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten.

Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

