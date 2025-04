Eine neue Ära der Mundgesundheit:

Die Zukunft der Mundgesundheit beginnt jetzt: Natch, das Berliner Innovationsunternehmen für natürliche Zahnpflege, präsentiert auf der IDS 2025 in Köln zwei bahnbrechende Produktneuheiten, die das Potenzial haben, die Branche nachhaltig zu verändern.

Mit der Einführung von Prof. Dr. Shaman – Zahnpasta-Tabs mit hochdosierten Postbiotika – und Boombastic Mouthwash – die wasserlose Postbiotika Mundspülung in Tablettenform setzt Natch neue Maßstäbe in der präventiven und regenerativen Mundpflege.

Wissenschaft trifft Innovation: Warum Postbiotika die Zukunft der Zahnmedizin sind!

Die neuesten Erkenntnisse der Mikrobiom-Forschung zeigen, dass eine ausgewogene Mundflora essentiell für die langfristige Zahngesundheit ist. Natch nutzt diesen wissenschaftlichen Fortschritt und integriert diesen in seine neuen Formeln Postbiotika – bioaktive Wirkstoffe, die das Gleichgewicht der Mundflora fördern und die Zahnfleischgesundheit unterstützen.

Prof. Dr. Shaman Zahnpasta-Tabs enthalten Postbiotika, Hydroxylapatit & Zink, die helfen, das Zahnfleisch zu pflegen, den Zahnschmelz zu remineralisieren und das orale Mikrobiom in Balance zu halten. Prof. Dr. Shaman geht einen Schritt weiter: Die Postbiotika-Technologie unterstützt die Heilung bei schwerwiegenden Zahnfleischproblemen wie Parodontitis oder chronischer Entzündung. Gleichzeitig kann die Formel präventiv wirken, indem sie hilft, das orale Mikrobiom zu stärken und Entzündungen vorzubeugen.

Boombastic Mouthwash Tabs bieten eine völlig neue Form der Mundspülung: Kein Alkohol, kein Wasser, keine fragwürdigen Inhaltsstoffe. Die innovative Formel mit Postbiotika, Hydroxyapatit und Double Mint sorgt für langanhaltende Frische und Zahnfleischschutz. Super einfach in der Nutzung, egal wo, egal wann.

Warum sind Postbiotika so revolutionär? Um das Gleichgewicht im Mund Mikrobiom zu verstehen, lohnt sich ein Blick auf die drei Schlüsselakteure:

Präbiotika = Nahrung für gesunde Bakterien (z. B. Ballaststoff e aus Gemüse und Vollkorn)

Probiotika = Lebende, nützliche Bakterien (z. B. in Joghurt oder fermentiertenLebensmitteln, Supplements)

Postbiotika = Sind aktive Wirkstoffe, die von Probiotika während der Fermentation extrahiert werden. Sie sind extrem stabil, hochwirksam und haben direkte entzündungshemmende und antibakterielle Effekte, ohne dass lebende Bakterien nötig sind. Im Mund unterstützen Postbiotika das natürliche Gleichgewicht der Mundflora, indem sie nützliche Bakterien fördern und schädliche Keime regulieren. Sie können dazu beitragen, Zahnfleischreizungen zu reduzieren, die Schutzbarriere der Mundschleimhaut zu stärken und Plaquebildung vorzubeugen.

Das sorgt für ein gesünderes Mundmilieu und unterstützt langfristig die Zahngesundheit.

Postbiotika in Prof. Dr. Shaman helfen dabei:

Zahnfleisch Entzündungen zu reduzieren.

Das orale Mikrobiom zu stabilisieren.

Die Schutzbarriere des Zahnfleischs zu stärken.

Diese innovative Technologie nutzt die Vorteile von Probiotika – ohne die Nachteile wie z.B. Instabilität.

Globaler Launch auf der IDS 2025 in Köln – in Partnerschaft mit minilu:

Natch feiert den Launch dieser Neuheiten auf der IDS 2025, der größten Dentalmesse der Welt, am 25. März in Köln. Als Vorreiter für moderne, nachhaltige Zahnpflege präsentiert sich Natch einem globalen Fachpublikum aus Zahnärzten, Dentalhygienikern und Branchenexperten.

Gemeinsam mit minilu, dem führenden Dental-Depot, stellen wir die Neuheiten auf dem minilu Messestand (Halle: 10.1 Stand E080-F089) vor. Weiterhin werden die neuen Produkte erstmals auf natchlabs.com und minilu.de erhältlich sein – und damit nicht nur Konsumenten, sondern auch Zahnärzten und Dentalprofis zugänglich gemacht.

Ein Statement für die Zukunft der Zahnpflege:

„Wir stehen an der Schwelle zu einem neuen Verständnis von Mundgesundheit. Mit unseren Postbiotika-Formeln setzen wir einen neuen Standard – für Zahnärzte, Dentalhygieniker und alle, die ihre Zahnpflege bewusst weiter entwickeln wollen“, sagen Norbert Richard Meinike und Heber Gonzalez, Co-Gründer von Natch.

Die IDS 2025 wird zum Sprungbrett für eine neue Ära der Zahnpflege.

Besuchen Sie uns auf der IDS 2025, Halle 10.1. Minilu Stand: E080-F089 in Köln!

Weitere Informationen unter natchlabs.com

Über Natch – Change the world one tab at a time

Natch definiert Zahnpasta neu und revolutioniert die Welt der Zahnreinigung. Mit ihrer innovativen Zahnpasta in Tab-Form, basierend auf einer einzigartigen Rezeptur mit ausschließlich natürlichen Zutaten, inspiriert die Marke zu einem gesunden sowie nachhaltigen Lebensstil. Gleichzeitig unterstützen die Natch-Tabs mit ihren entzündungshemmenden, antibakteriellen und remineralisierenden Eigenschaften diesen Lifestyle.

Die Produktvarianten „Screaming Polar Bear“, „So Black. So White“, „Dr. Shaman“, „Wake-up Call“ und ganz neu „Toothmonster Bubblegum for Kids“ sind auf individuellen Bedürfnissen zugeschnitten und dabei auf einen besonders erfrischenden, aufhellenden, heilenden bzw. energetisierenden Effekt ausgelegt. Abgerundet wird das Angebot von Zahn- und Mundpflege Accessoires wie z.b. ein Design Zungenkratzer und nachhaltigen Zahnbürsten in vier verschiedenen Farben. Bestehend aus hochwertigem Moso-Bambus und speziell abgerundeten Bürstenköpfen aus Rizinusöl.

Die nachhaltige Zahnpasta in Tab-Form ist im Online-Shop www.natchlabs.com sowie in ausgewählten Apotheken, Concept Stores und Hotels (z.B. Schloss Elmau) verfügbar und kann auch über das Dental Depot minilu.de bestellt werden.

Natch wurde bereits mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet:

NOURISH AWARD 2024: Die führenden britischen Awards für gesunde Lebensmittel und Pflegeprodukte: Beste Bath & Personal Care Brand

Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2024

PETA Vegan Award Beauty 2023 (Beste vegane Zahnpasta)

GREEN DENTAL AWARD 2023 (Bestes Startup)

Natch begeisterte zudem als Teilnehmer der VOX TV-Show „Die Höhle der Löwen“ die Jury und das Publikum.

Zusätzlich trägt Natch das renommierte flustix-Siegel, das eine 100%tige Plastikfreiheit der Produkte zertifiziert.

