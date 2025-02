Bagasse als nachhaltige Alternative im Bereich der Take away Verpackungen

Das Restprodukt der Zuckerproduktion aus Zuckerrohr bietet zahlreiche Möglichkeiten herkömmliche Kunststoffe zu ersetzen.

Die zunehmende Sensibilisierung für Umweltschutz und Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren auch in Gastronomie, Imbiss und Lebensmittelhandel zu einem verstärkten Interesse an ökologischen Verpackungsmaterialien geführt. Besonders hervorzuheben ist dabei Bagasse, ein Nebenprodukt der Zuckerrohrverarbeitung, das sich hervorragend zur Herstellung von Take-away Verpackungen eignet, und dabei eine Alternative zu herkömmlichen, energieintensiven Kunstoffen wie EPX, XPS oder XPP sein kann.

Wie Bagasse entsteht

Bagasse entsteht, nachdem der Zuckersaft aus dem Zuckerrohr extrahiert wurde. Die verbleibenden faserigen Rückstände sind reich an Zellulose und Lignin, was sie zu einem wertvollen Rohstoff für die Verpackungsindustrie macht. Die Nutzung von Bagasse hat mehrere Vorteile: Sie ist biologisch abbaubar, kompostierbar und trägt zur Reduzierung des Kunststoffverbrauchs bei. Angesichts der globalen Herausforderung durch Plastikmüll stellen Verpackungen aus Bagasse eine vielversprechende Alternative dar.

zert. Beratung Darmgesundheit & zert. Ernährungs Coaching

Die Herstellung von Take-away Verpackungen aus Bagasse, wie z.B. Menüboxen, Hamburgerboxen, Einwegteller, usw., erfolgt in mehreren Schritten. Zunächst wird Bagasse gereinigt und zu einem Brei verarbeitet. Anschließend wird dieser Brei in Formen gegossen und unter Hitze und Druck verdichtet. Das Ergebnis sind stabile, langlebige und qualitativ hochwertige Verpackungen, die sowohl für den Transport als auch für die Präsentation von Lebensmitteln geeignet sind. Zudem zeichnen sich diese Produkte durch ihre hohe Hitzebeständigkeit aus, wodurch sie ideal für heiße Speisen sind. Damit stellt Bagasse eine adäquate Alternative zu bekannten geschäumten Kunststoffen dar.

Ein weiterer positiver Aspekt

Ein weiterer positiver Aspekt der Bagasse-Verpackungen ist ihre Vielseitigkeit. Sie sind, wie schon genannt, in verschiedenen Formen und Größen erhältlich, darunter Schalen, Boxen, Becher, Schüsseln oder Teller. Dies ermöglicht es Gastronomiebetrieben, den spezifischen Bedürfnissen ihrer Kunden gerecht zu werden und gleichzeitig einen nachhaltigen Beitrag zu leisten.

Die Verwendung von Bagasse fördert nicht nur die Kreislaufwirtschaft, sondern unterstützt auch landwirtschaftliche Gemeinschaften, da Zuckerrohr oft in vielen Ländern eine der wichtigsten Einkommensquellen ist. Durch die Wertschöpfung aus Abfallprodukten wird ein zusätzlicher wirtschaftlicher Anreiz geschaffen, der zu einer ganzheitlichen nachhaltigen Entwicklung beiträgt.

Insgesamt zeigt die Verwendung von Bagasse für Take-away Verpackungen, wie innovative Materialien zu einer umweltfreundlicheren Zukunft beitragen können. Die Kombination aus Funktionalität, Nachhaltigkeit und ökonomischen Vorteilen macht Bagasse zu einer zukunftsweisenden Lösung in der Verpackungsindustrie.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Bei Pack4Food24 kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Ragaller Gastronomiebedarf GmbH ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

Firmenkontakt

Pack4Food24.de – Das B2B Portal für Gastronomie, Hotel & Handel

Dennis Bauer

Am Knühl 1

39326 Hermsdorf / Hohe Börde

0800 / 7225 4 3663

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de/

Pressekontakt

Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Am Knühl 1

39326 Hermsdorf

089/45125162

dennis.bauer@ragaller.com

http://www.ragaller.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.