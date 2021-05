Eiscreme von Oppo Brothers: Voller Genuss, halb so viele Kalorien

Neu in Deutschland erhältlich: Double Chocolate Brownie, Colombian Chocolate and Hazelnut Eis-Sticks und die vegane Variante Double Salted Caramel

Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen. Frühling und Sommer laufen sich warm. Nach der dunklen, kalten Jahreszeit sind wir bereit, das Leben wieder zu genießen. Dazu gehört auch ein leckeres Eis. Oppo Brothers bietet den vollen Eiscreme-Genuss mit bis zu 60 Prozent weniger Kalorien und Zucker als herkömmliche Eiscreme bei nachhaltiger Herstellung. Die spannenden neuen Sorten Double Chocolate Brownie, Vegan Double Salted Caramel und Colombian Chocolate and Hazelnut als Eis-Sticks sind in diesem Jahr neu in Deutschland erhältlich.

Die Deutschen verzehren pro Kopf durchschnittlich rund 8,3 Liter Eis (Quelle: Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie). Das sind umgerechnet etwa 120 Kugeln. Der mit Abstand beliebteste Geschmack ist Vanille (24 %), gefolgt von Schokolade und Schokoladenmischungen (12,3 %), Nuss (9,2 %), Kirsch und Kirschmischungen (4,8 %) sowie Stracciatella (4,3 %).

Dank Oppo Brothers können die Deutschen viele Kalorien einsparen, denn ein Becher mit 475 ml Inhalt hat nur rund 200 Kilokalorien. Das sind circa 300 Kilokalorien (60 %) weniger als bei herkömmlichen Eissorten. Auf den Jahresverbrauch von 8,3 Litern umgerechnet können also pro Kopf gut 5240 Kilokalorien pro Jahr eingespart werden. Auf die gesamte Bevölkerung Deutschlands hochgerechnet wären dank Oppo Eiscreme gigantische 435 Milliarden Kilokalorien vermeidbar.

Aufregende neue Geschmacksrichtungen

Oppo legt viel Wert auf intensiven Geschmack. Die fair produzierte kolumbianische Kakaobohne verleiht der neuen Sorte „Double Chocolate Brownie“ einen kräftigen Schokoladengeschmack. Außerdem kann man dieses Jahr die „Colombian Chocolate and Hazelnut“-Eiscreme auch als Eis am Stiel genießen, besonders praktisch für unterwegs. Die neue vegane „Double Salted Caramel“-Sorte sorgt mit süßen und salzigen Aromen dafür, dass einem schon beim Riechen das Wasser im Mund zusammenläuft. Die natürlichen Zutaten verbinden sich zu einem ultimativen Eisgenuss – perfekt für heiße Sommertage.

Echter Geschmack dank natürlicher Zutaten

Oppo bietet Genuss, indem ausschließlich natürliche Zutaten aus allen Teilen der Erde verwendet werden. Frische Kuhmilch von der Weide wird von einer nachhaltigen Molkerei in der Nähe der Oppo-Molkerei in Großbritannien bezogen. Zu den Hero-Zutaten, die den Anteil an Zucker und Kalorien in Grenzen halten, gehört die biologische Lucuma-Frucht aus Peru, die als „Gold der Inkas“ bekannt ist und auf natürliche Weise einen reichen Karamellgeschmack liefert („Double Salted Caramel“). Reiner kolumbianischer Cacao Fino de Aroma wird aus ethischen Quellen bezogen und für die Schokoladeneis-Aromen verwendet. Stevia-Blätter sorgen für die Süße ohne zusätzliche Kalorien. Vanille-Samen aus Madagaskar, Zimt aus dem Dschungel von Sumatra und Früchte sorgen für den vollen Geschmack.

Die Eiscreme von Oppo Brothers ist bei Kaufland, Real und Tegut erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) liegt bei 5,40 Euro für einen 475 ml Becher.

Die Unternehmer Charlie und Harry Thuiller stellten ihre Idee zunächst bei Dragons‘ Den (das britische Pendant zu „Die Höhle der Löwen“) vor. Anschließend sammelten die Brüder über die Plattform Seedrs mehr als 1,1 Mio. Pfund ein. 2016 probierte der Tennis-Champion Andy Murray die Eiscreme und war so begeistert, dass er in die Marke investierte. Seitdem ist Oppo Brothers die einzige kalorienreduzierte Eismarke, die den Great Taste Award gewonnen hat, denn Charlie und Harry Thuiller weigern sich, bei Gesundheit oder Geschmack Kompromisse einzugehen. Sie sind überzeugt, dass ihr Erfolg darauf zurückzuführen ist, dass Oppo auf der Qualität der Produkte mit hochwertigen natürlichen Zutaten basiert. Oppo wird weltweit in 12 Ländern verkauft.

Kontakt

Pressestelle Oppo Brothers Deutschland & Österreich c/o Industrie-Contact AG

Jonathan Klimke

Bahrenfelder Marktplatz 7

22761 Hamburg

+49 40 89 96 66 0

jonathan.klimke@industrie-contact.com

https://de.oppobrothers.com