Manuka-Honig-Limonade: Erfrischender Spätsommer-Drink, der immununterstützend wirkt

Manuka-Honig gilt als Superfood.

Warum? Das Besondere dieser Natur-Arznei der Maori sind ihre antibiotischen Eigenschaften durch den deutlich höheren Gehalt an der natürlichen Substanz Methylglyoxal (MGO). Da MGO auch im Hals- und Rachenbereich immununterstützend wirkt, hilft Manuka-Honig bei den ersten Symptomen von Infektionserkrankungen.

Eine frisch zubereitete Manuka-Honig-Limonade ist ein perfektes Getränk für jede Gelegenheit, da sie die Süße des Honigs, die Säure der Zitrone und die Schärfe des Ingwers miteinander verbindet. Die Benefits der Limonade liegen auf der Hand: Honig und Ingwer wirken entzündungshemmend. Frische Zitronen enthalten viel Vitamin C, schützen vor Erkältungen im Spätsommer und im Frühherbst. Der Geschmack ist stets herrlich erfrischend.

Zutaten (für 4 Personen):

12 Zitronen

5 Esslöffel Manuka-Honig (z.B. Manuka Doctor)

100 g frischen Ingwer

500 ml Wasser

Frisches Basilikum

Eiswürfel Zubereitung :

: Die Zitronen auspressen und den Saft beiseitestellen.

Manuka-Honig, 500ml Wasser und Ingwer bei mittlerer Hitze in einen Topf geben.

Zum Köcheln bringen, dann den Herd ausschalten und 30 Minuten lang ziehen lassen.

Den Honig-Ingwer-Sirup abseihen und 1 Stunde lang in den Kühlschrank stellen.

Hohe Gläser (oder einen großen Krug) mit Eis füllen und Zitronensaft, Honig und Ingwersirup und mit Wasser auffüllen.

Mit einer Zitronenscheibe und einem frischen Basilikumblatt servieren

Manuka Doctor ist die größte unabhängige Manuka-Honig-Marke der Welt. Das Unternehmen in Familienbesitz hat seinen Hauptsitz in Auckland in Neuseeland. Die Ursprünge des Unternehmens lassen sich bis ins Jahr 1909 zurückverfolgen. In den einzigartigen, grünen Bergen des Landes besitzt und betreibt Manuka Doctor auf mehrere Tausend Hektar Land über 6.000 Bienenstöcke, aus denen ein Team von über 20 Imkern hochwertigen Manuka-Honig gewinnt. Die Produkte von Manuka Doctor werden in Deutschland exklusiv über den eigenen Onlineshop vertrieben.

