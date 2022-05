Neu: Oppo Brothers Salted Caramel Balls

Praktischer Eis-Snack für zwischendurch

Die Sonne scheint und die Temperaturen steigen. Passend zur anstehenden Sommersaison gibt es jetzt ganz neu auf dem Markt die „Salted Caramel Balls“ von Oppo Brothers: Das ist preisgekrönte Eiscreme in mundgerechten kugeligen Portionen für zwischendurch – geeignet für besondere Verwöhn-Momente allein oder zusammen mit den Liebsten.

Die „Salted Caramel Balls“ sind das neueste Highlight im Sortiment von Oppo Brothers. Die Eis-Kügelchen sind dank ihrer Form perfekt zum Naschen geeignet. Sie werden aus gesalzenem Karamelleis mit frischer Weidemilch und Sahne hergestellt und von Hand in zarte belgische Milchschokolade eingetaucht. Das Besondere: Sie haben nur 20 Kalorien pro Kugel und bieten dennoch die geliebte süße Geschmacksexplosion.

Natürlicher Genuss ohne Kompromisse – aber mit viel Qualität

Bei Oppo Brothers werden ausschließlich natürliche Zutaten verwendet, welche den Anteil von Zucker und Kalorien gering halten. Zu diesen gehört beispielsweise die biologisch angebaute Lucuma-Frucht. Sie liefert der Salted-Caramel-Eiscreme auf natürliche Weise einen reichen Karamellgeschmack. Außerdem wird reiner kolumbianischer Cacao Fino de Aroma verwendet, der auf faire Art angebaut und für die Schokoladeneis-Aromen verwendet wird. Stevia-Blätter sorgen für die Süße, ohne Kalorien oder unangenehme Zusatzstoffe. Vanille-Samen aus Madagaskar, Zimt aus dem Dschungel von Sumatra und frische Früchte runden den vollen Geschmack ab.

Die „Salted Caramel Balls“ sind in Deutschland neu auf dem Markt und ab sofort bei Kaufland erhältlich. Weitere Produkte aus dem aktuellen Sortiment von Oppo Brothers gibt es in (ausgewählten) Märkten von REWE, Globus und Tegut:

Caramel Cookie

Cookies & Cream

Double Chocolate Brownie

Double Salted Caramel Swirl

Double Salted Caramel Swirl (vegan)

Madagascan Vanilla & Roasted Almond Ice Cream (Sticks)

Salted Caramel Ice Cream (Sticks)

Die Oppo-Philosophie: Umfangreiches ESG-Konzept

Die Marke Oppo Brothers setzt konsequent auf Nachhaltigkeit. Sie bezieht ihre Milch aus der Region von Weidekühen. Sie setzt auf zirkuläre Anbaumethoden mit regionalem Bezug, um den Abfall zu kontrollieren und die C02-Belastung gering zu halten. Die Verpackungsanlage wird mit Ökostrom betrieben. Außerdem setzt sich Oppo für den fairen Anbau der Zutaten ein. Die Kakaobauern werden über dem Marktpreis bezahlt und die Gewinne werden in lokale Gemeinden investiert, um Schulen und andere Infrastruktur zu fördern.

Mehr Informationen unter: https://de.oppobrothers.com

Die Unternehmer Charlie und Harry Thuiller stellten ihre Idee zunächst bei Dragons‘ Den (das britische Pendant zu „Die Höhle der Löwen“) vor. Anschließend sammelten die Brüder über die Plattform Seedrs mehr als 1,1 Mio. Pfund ein. 2016 probierte der Tennis-Champion Andy Murray die Eiscreme und war so begeistert, dass er in die Marke investierte. Seitdem ist Oppo Brothers die einzige kalorienreduzierte Eismarke, die den Great Taste Award gewonnen hat, denn Charlie und Harry Thuiller weigern sich, bei Gesundheit oder Geschmack Kompromisse einzugehen. Sie sind überzeugt, dass ihr Erfolg darauf zurückzuführen ist, dass Oppo auf der Qualität der Produkte mit hochwertigen natürlichen Zutaten basiert. Oppo wird weltweit in 12 Ländern verkauft.

