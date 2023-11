Universalwunder aus der Natur: Orangenreiniger Konzentrat

Was ist das Geheimnis der Orangenterpene und wie setzt man sie effektiv ein?

Orangenreiniger, natürliches Reinigungsmittel und ein wahrer Geheimtipp. Er basiert auf den starken Reinigungseigenschaften von Orangenterpenen. Diese natürlichen Extrakte aus Orangenschalen enthalten Terpene, die nicht nur als Reinigungsmittel fungieren, sondern auch als effektive Geruchsvernichter eingesetzt werden können. Die Wirkung beruht auf der Fähigkeit der Terpene, Fettmoleküle aufzubrechen und somit hartnäckigen Schmutz zu lösen.

Die Orangenterpene wirken durch ihre Fähigkeit, in die Struktur von Schmutzpartikeln einzudringen und sie zu lösen, was sie zu einem kraftvollen Reinigungsmittel macht. Zusätzlich zur Reinigung haben sie auch eine natürliche Fähigkeit, unangenehme Gerüche zu neutralisieren, anstatt sie lediglich zu überdecken. Diese dualen Eigenschaften machen Orangenreiniger zu einer vielseitigen Wahl für Haushalts- und gewerbliche Reinigungsaufgaben.

Ist Orangenreiniger als Hygienereiniger geeignet und warum?

Orangenreiniger Konzentrat ist nicht nur ein effektives Reinigungsmittel, sondern kann auch als Hygienereiniger verwendet werden. Die natürlichen antibakteriellen Eigenschaften der Orangenterpene unterstützen die Beseitigung von Bakterien, Schimmel und anderen Mikroorganismen. Sie bieten somit eine hygienische Reinigungslösung, insbesondere in Bereichen, in denen Sauberkeit und Keimfreiheit wichtig sind, wie Küchen, Badezimmer oder Arbeitsflächen.

Die antimikrobiellen Eigenschaften des Orangenreinigers können dazu beitragen, die Ausbreitung von Krankheitserregern zu reduzieren, ohne auf aggressive chemische Inhaltsstoffe zurückgreifen zu müssen. Die natürliche Reinigungswirkung macht ihn besonders attraktiv für Haushalte mit Kindern, Haustieren oder Personen mit Allergien oder empfindlicher Haut.

ein Angebot von gesunex

Ist Orangenreiniger schädlich für Mensch und Haustier?

Im Allgemeinen ist Orangenreiniger aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe und der Abwesenheit schädlicher Chemikalien für Mensch und Haustier weniger schädlich als viele herkömmliche Reinigungsmittel. Dennoch ist es wichtig, die Anweisungen auf dem Etikett zu beachten und den Kontakt mit den Augen und der Haut zu vermeiden. Einige Personen können gegenüber ätherischen Ölen oder Duftstoffen empfindlich sein, daher ist Vorsicht geboten.

Wie effektiv ist die Reinigung mit einem Orangenreiniger Konzentrat?

Orangenreiniger in konzentrierter Form bietet eine höhere Reinigungskraft und kann je nach Verdünnung vielseitig eingesetzt werden. Die Konzentration ermöglicht eine effektive Reinigung von stark verschmutzten Oberflächen, wie Ölflecken in Garagen oder Verschmutzungen auf Böden.

Die Effektivität eines Orangenreiniger Konzentrats hängt von der Art des Schmutzes, der Konzentration des Reinigers und der Einwirkzeit ab. In den meisten Fällen erweist sich ein konzentrierter Orangenreiniger als äußerst effektiv bei der Reinigung verschiedener Oberflächen und Materialien.

Orangenreiniger als Badreiniger

Orangenreiniger ist der perfekte Badreiniger. Seine extreme Kalklösekraft und Fettlösekraft machen ihn besonders wertvoll beim Einsatz in der Dusche und an Armaturen. Seine oxidative und daher desinfizierende Wirkung hilft an Abflüssen, im und am WC, BDs und Urinalen schlechte Gerüche zu eliminieren, indem die Übeltäter mit der natürlichen starken Kraft des ätherischen Orangenöls wirkungsvoll vernichtet werden. Orangenöl hat bereits die US-Army zur Säuberung ihrer WCs benutzt. Selbst hartnäckigste Verschmutzungen werden entfernt und das WC und das ganze Badezimmer duftet in neuem Glanz, denn der Orangenreiniger trocknet schlierenfrei.

Orangenreiniger als Geruchsvernichter

Durch Schmutz, Bakterien und Fäulnis können im Haushalt Gerüche an Stellen entstehen die seltener oder nur schwierig zu reinigen sind. Besonders Haustiere wie Hunde können in der Wohnung ihre „Duftspuren“ hinterlassen, die gar nicht so einfach entfernt werden können. Orangenreiniger wirkt als Geruchsentferner wahre Wunder löst das Problem. Hier entfaltet die oxidative Wirkung der Orangenterpene ihre ganze Kraft als Geruchsvernichter. Durch Oxidation werden geruchsbildende Stoffe neutralisiert. Zurück bleibt der herrliche Duft reifer Orangen im Sommer.

Orangenreiniger als Fleckentferner

Bei Verschmutzungen kommt der Orangenreiniger als effektiver Fleckenentferner zum Einsatz. Orange ultra Extract schafft dies auf Grund seiner oxidativ wirkenden Orangenterpene. Mit Orangenreiniger können Fett, Teer, Farbflecken, Kugelschreiberflecken, Schmieröl oder auch Klebereste, Etiketten, Kaugummi u.v.m entfernt werden. Mit Orangenreiniger als Fleckentferner werden selbst hartnäckigste Verschmutzungen entfernt.

Orangenreiniger als Fettlöser

Orangenreiniger ist ein kraftvoller Fettlöser. Fettige Töpfen, verschmutzte Herde und Kochfelder, Dunstabzugshauben und in der Küche durch Bratenfett verschmutzte Schränke und „Schrankdeko-Küchengeräte kann iXtral® Orange ultra Extract Orangenreiniger dank seines natürlichen Orangenöls mühelos säubern.

Orangenreiniger als Polsterreiniger

Auch zur Polsterreinigung und speziell bei Flecken auf den Polstern ist der Universalreiniger iXtral® Orange ultra EASY CLEAN die richtige Wahl. Allerdings sollte die Farbechtheit vor der Fleckentfernung bzw. Poster-Reinigung an einer unkritischen Stelle getestet oder mit stärkerer Verdünnung angewendet werden. Bei Benutzung auf Leder sollte beachtet werden, dass Orangenreiniger stark Fettlösend ist und das Leder nach der Anwendung sofort rückgefettet werden sollte, am besten mit einer geruchsneutralen Baby-Lotion (Glattleder) oder einem Pflegespray bei Rauhleder/Veloursleder.

Orangenreiniger als Fensterputzmittel

Orangenreiniger säubert Verschmutzungen auf allen glänzenden Flächen, entfettet sie und lässt sie wieder strahlen – streifenfrei. Ideal für einen Fensterputz-Einsatz, denn der Orangenreiniger trocknet auch schlierenfrei.

iXtral bietet Orangenreiniger in hochkonzentrierter Form mit seinem Easy Clean Aditiv an. So werden die gereinigten Flächen zusätzlich versiegelt und die Neueinschmutzung verzögert.

iXtral® bietet Produkte professionelle Reinigung und Versiegelung mit Spezialisierung auf die Nutzung fortschrittlicher Easy Clean Technologien. Speziell für den häuslichen Haushalt entwickelt iXtral® Reinigungsmittel, Oberflächenversiegelungen und auch Nanoversiegelung der neusten Generation. iXtral® Produkte sind umweltfreundlich und ökologisch abbaubar. Zu jedem unserer Produkte erhalten Sie eine Anleitung zur fachgerechten Anwendung und Dosierung, damit Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden. Kennzeichnungspflichtige Produkte tragen die entsprechenden Gefahrenhinweise und einen Sicherheitsverschluss, um Kindern den Zugang zu erschweren. Dennoch bitten wir Sie, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verantwortungsbewusst mit unseren Produkten umzugehen.



Kontakt

iXtral® Deutschland – delüks service UG (haftungsbeschränkt)

Ralf Lieder

Saydaer Str. 6

01257 Dresden

0152 53 39 17 50

shop@ixtral.de

https://www.carron.de/easy-to-clean-flaechen-reinigung-versiegelung-kueche-bad-lotuseffekt/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.

Video©iXtral® Deutschland