Landessiegerinnen des Vorlesewettbewerbs lesen winterliche Geschichten für Kinder

Vorlesefreude im Advent: Studienkreis startet „Leselust 2025“

Landessiegerinnen des Vorlesewettbewerbs lesen winterliche Geschichten für Kinder

Es gibt kaum etwas Schöneres, als es sich in der Adventszeit mit einem guten Buch und einer Tasse Tee gemütlich zu machen – und gemeinsam in Geschichten einzutauchen. Mit seiner Aktion „Leselust“ lädt das Nachhilfeinstitut Studienkreis Familien auch in diesem Jahr dazu ein, das Vorlesen neu zu entdecken. Auf der Website www.studienkreis.de/leselust präsentieren zwei junge Vorlesetalente winterliche Kindergeschichten und geben persönliche Buchtipps für die Adventszeit.

zert. Beratung Darmgesundheit & zert. Ernährungs Coaching

Die beiden Schülerinnen Anna Wilhelm (13) aus Hamburg und Luisa von Zglinicki (14) aus Berlin sind Landessiegerinnen des bundesweiten Vorlesewettbewerbs 2024, den die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels jährlich veranstaltet. Für die diesjährige Leselust-Aktion haben sie zwei berührende Geschichten ausgewählt und für Kinder vor der Kamera gelesen.

Detektiv mit Schnauze, Neugier mit Schnurrbart – Vorlesegeschichten zur Adventszeit

Anna liest die Geschichte „Kommissar Walter und der Hefekranz“: In einer verschneiten Winterlandschaft erwartet Dackel Walter die Adventszeit voller Vorfreude. Doch als der Hefekranz seiner Nachbarin verschwindet, beginnt für den kleinen Spürhund ein spannendes Rätsel – eine herzerwärmende Geschichte über Gemeinschaft, festliche Genüsse und einen Detektiv auf vier Pfoten.

Luisa liest „Kater Leo und sein Adventskalender“: Als Leos Herrchen ein geheimnisvolles Paket im Keller versteckt, wird der neugierige Kater misstrauisch. Während draußen der Winter Einzug hält, nimmt Leo die Sache selbst in die Pfoten – und sorgt für chaotische, aber herzerfrischende Adventsüberraschungen.

Neben den beiden Vorlesevideos erzählen Anna und Luisa in weiteren Clips, wie sie zu Landessiegerinnen des Vorlesewettbewerbs wurden und welche Bücher sie besonders lieben. Auf der Studienkreis-Website verraten die Schülerinnen außerdem ihre zehn persönlichen Buchtipps für Kinder und Jugendliche.

„Vorlesen schafft Nähe“

„Mit unserer Aktion Leselust möchten wir Kinder und Familien für Geschichten begeistern und zeigen, wie schön gemeinsames Vorlesen sein kann“, sagt Thomas Momotow von Studienkreis. „Denn Vorlesen schafft Nähe, weckt Neugier und legt den Grundstein für Freude am Lesen – und damit auch fürs Lernen.“ Auf der Website www.studienkreis.de/leselust finden Familien neben den Videos weitere Buchtipps sowie hilfreiche Tipps rund ums Lesen und Vorlesen.

Büchergutscheine zu gewinnen

Alle Leseratten können ihre Leselust teilen und bei der Aktion mitmachen: Studienkreis verlost fünf Büchergutscheine im Wert von je 50 Euro. Wer teilnehmen will, schreibt einfach eine E-Mail an leselust@studienkreis.de und nennt darin sein Lieblings-Kinder- oder Jugendbuch. Teilnahmeschluss ist der 31. Dezember 2025. Teilnehmen kann jeder mit Wohnort in Deutschland. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt.

www.studienkreis.de/leselust

Der Studienkreis gehört als Teil der GoStudent Gruppe zu den führenden privaten Bildungsanbietern in Deutschland – vor Ort und online. Das Unternehmen bietet qualifizierte Nachhilfe und schulbegleitenden Förderunterricht für Schülerinnen und Schüler aller Klassen und Schularten in allen gängigen Fächern. Die individuelle Förderung folgt einem wissenschaftlich belegten Lernkonzept. Dies stärkt das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen und Schüler gegenüber ihren Lernerfolgen, verbessert das Vertrauen in ihre Fähigkeiten und hilft ihnen, ihr Potenzial zu entwickeln und zu entfalten. Mit seinen mehr als 900 Standorten gewährleistet der Studienkreis seinen Kundinnen und Kunden ein Angebot in Wohnortnähe und bundesweit professionelle Online-Nachhilfe durch ausgebildete E-Tutoren. Weitere Informationen zur Arbeit und zum Konzept des Studienkreises gibt es unter https://www.studienkreis.de oder gebührenfrei unter der Rufnummer 0800 111 12 12. Kontakt via Social Media: Facebook, Instagram, TikTok, X, LinkedIn, YouTube, Podcast: „Die letzte Reihe

Kontakt

Studienkreis GmbH

Thomas Momotow

Universitätsstr. 104

44799 Bochum

0234/9760-122

tmomotow@studienkreis.de

http://www.studienkreis.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.