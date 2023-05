Das B2B Bestellportal für Serviceverpackungen und Einweglösungen in Bäckerei und Konditorei

Im B2B Onlinestore Pack4Food24.de finden Bäcker, Konditoren, Backshopbetreiber, etc. ein umfangreiches Portfolio an praktischen Verpackungen und Servicelösungen für ein erfolgreiches Tagesgeschäft.

Auch wenn große Handelsketten mit SB Backbereichen in Discountern mehr und mehr auf den Markt drängen, erfreuen sich traditionelle Bäckereien und Konditoreien, aber auch regionale Backshops nach wie vor größter Beliebtheit. Gerade in einem Land, in dem es hunderte verschiedene Brotsorten gibt, ist das Bäckerhandwerk natürlich unverzichtbar, aber neben frischen Brötchen und dem Lieblingsbrot gehören natürlich auch jede Menge süßer Backwaren, Kuchen und Torten zu den beliebten Produkten.

Auch wenn viele Bäckereien auch über angebundene Cafés verfügen, ist der Verkauf von Backwaren weitestgehend ein Außerhausgeschäft, und qualitative Serviceverpackungen, welche den sicheren und frischen Transport gewährleisten, sind obligatorisch. Einen professionellen Anbieter für Verpackungen, aber auch zahlreiche praktische Servicelösungen im Bäckerei- und Konditoreibedarf finden die Backprofis in Pack4Food24.de, dem B2B Bestellportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Hier finden Bäcker und Konditoren ein großes Spezialsortiment verschiedenster Verpackungen, wie z.B. Bäckerfaltenbeutel, Papiertragetaschen, Tortenkartons, Papierteller, Coffee to go Becher, usw., aber auch praktische und professionelle Lösungen wie Einwegbackformen verschiedenster Varianten, Größen und Formen, mit denen sich zeitsparend Prozesse in Produktion und Verkauf miteinander verbinden lassen.

Neben dem riesigen Standardsortiment, welches bäckerfreundlich an 24 Stunden, 7 Tage in der Woche online bestellt werden kann, bietet der Verpackungsprofi aus Mitteldeutschland seinen Kunden auch die Möglichkeit, eingesetzte Verpackungen individuell bedrucken zu lassen.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

