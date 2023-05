Testosteronmangel – Was kann man dagegen tun?

Testosteron ist ein wichtiges Hormon im menschlichen Körper, das dabei helfen kann, Muskeln aufzubauen und Fettpolstern vorzubeugen.

Vor allem Männer produzieren meist deutlich mehr davon in ihrem Körper. Was aber, wenn man zu wenig von diesem Hormon hat? Dieser Artikel gibt hilfreiche Tipps und Informationen zum Thema Testosteronmangel.

Was ist Testosteron eigentlich?

Obwohl die meisten Menschen den Begriff Testosteron schon einmal gehört haben, wissen dennoch viele nicht, wie genau dieses Hormon in unserem Körper wirkt. Es wird beispielsweise häufig angenommen, dass nur Männer Testosteron produzieren und ausschütten. Dabei spielt das Hormon auch für Frauen eine wichtige Rolle im Körper. Unter anderem hilft es dabei, Muskeln aufzubauen und Fett zu verbrennen.

Außerdem steigert es nachweislich die Libido. Während Testosteron bei Männern im Hoden hergestellt wird, produzieren Frauen das Hormon über die Nebennieren und Eierstöcke. Mit zunehmendem Alter lässt die Testosteronproduktion jedoch nach, was vor allem Männer über 40 Jahren meist deutlich spüren.

Was verändert sich durch einen Testosteronmangel?

Bei den meisten Männern bringt ein sinkender Testosteronspiegel deutlichere Symptome zutage, als dies bei Frauen der Fall ist. Dies liegt daran, dass Männer wie Kristian Brandt (Autor dieses Artikels, Anm. der Redaktion) oftmals mehr Testosteron produzieren und in ihrer Blutbahn haben. Ab einem Testosteronwert von weniger als 9,0 nmol pro Liter Blut spricht man von einem Testosteronmangel. Dieser kann sich zum Beispiel als nachlassende Lust an Sex bemerkbar machen.

Zudem haben die Männer häufiger unter Verstimmungen zu leiden und setzen schneller Fett an als zuvor. Als weitere Folgen eines Mangels an Testosteron gilt ein erhöhtes Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Tumorbildung. Der niedrige Testosteronspiegel kann dabei angeboren sein oder sich irgendwann im Laufe des Lebens bemerkbar machen. In jedem Fall sollte er jedoch ernst genommen und gegebenenfalls behandelt werden.

Was kann man bei Testosteronmangel tun?

Was kann ich konkret tun, wenn ich den Verdacht auf einen Testosteronmangel habe? Hier sind einige Tipps, die Abhilfe schaffen können:

Ein Besuch beim Arzt kann Klarheit bringen

Vor allem bei einem sehr deutlichen Testosteronmangel, der in einem kurzen Zeitraum auftritt, ist es immer sinnvoll, diesen ärztlich abklären zu lassen. Manchmal kann eine Krankheit Ursache dafür sein. Der Arzt kann außerdem dabei helfen, den Testosteronmangel zu behandeln, zum Beispiel unter Verwendung von Injektionen oder Hormonpflastern.

Sport kurbelt das Testosteron an

Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass Männer, die körperlich regelmäßig aktiv sind, einen höheren Testosteronspiegel haben. Ideal ist hierfür moderates bis intensives Workout, zum Beispiel in Form von Krafttraining oder intensivem Intervalltraining, am besten 2-3 Mal pro Woche. Auch Laufen in Form von Steigerungsläufen kann sich positiv auf den Testosteronspiegel auswirken.

Die richtige Ernährung

Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Ballaststoffen kann deutlich dazu beitragen, einen gesunden Hormonspiegel im Körper aufrechtzuerhalten. Gute Ansätze und Inspirationen hierzu liefert beispielsweise die mediterrane Küche mit Fisch, Olivenöl und vielen weiteren gesunden Inhaltsstoffen. Zucker und tierisches Eiweiß in großen Mengen wirken sich hingegen negativ auf den Testosteronspiegel aus.

Aktives Sexleben

Regelmäßige sexuelle Aktivitäten steigern die Testosteronproduktion im Körper. Allerdings fällt dies gerade Menschen mit einem Testosteronmangel besonders schwer, da deren Libido meist nachlässt. Hier können Aphrodisiaka wie Kürbiskerne, Zimt oder Austern helfen. Ein weiteres Hilfsmittel sind Dinge, die die Fantasie und Lust zusätzlich anregen und entfachen können.

