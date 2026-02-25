Haben Sie schon Ihren Bildungsurlaub 2026 geplant?

Bildungsurlaub ist sinnvoll! Beispielsweise, um in speziellen Seminaren zu lernen, besser mit Stress umzugehen.

Wussten Sie, dass Sie als Angestellter einmal im Jahr das Recht auf einen Bildungsurlaub haben? Das bedeutet, Sie dürfen sich einmal im Jahr für fünf Tage von der Arbeit freistellen lassen zum Zwecke einer Weiterbildung – während Ihnen Ihr Gehalt weitergezahlt wird!

So ein Bildungsurlaub ist in den meisten Bundesländern bereits seit 50 Jahren gesetzlich verankert. Bis auf Bayern und Sachsen, wo es keine gesetzlichen Regelungen für diese spezielle Form der Weiterbildung gibt. Zumindest noch nicht. Denn in Sachsen ist eine Einführung geplant.

Diese spezielle Form des Sonderurlaubs – in einigen Bundesländern auch Bildungsfreistellung oder Bildungszeit genannt, um dem Missverständnis vorzubeugen, dass es sich um einen Extra-Urlaub zu Erholungszwecken handelt – soll für eine politische, berufliche oder allgemeine Weiterbildung eingesetzt werden. Darunter fallen zum Beispiel auch Seminare zur Stressbewältigung. Denn Stress gibt es schließlich genug – vor allem auf der Arbeit und im Beruf.

zert. Beratung Darmgesundheit & zert. Ernährungs Coaching

Und dass ein besserer Umgang mit Stress nötig ist, zeigen aktuelle Zahlen, die in einer Studie der Techniker Krankenkasse erhoben wurden: Im Jahre 2025 gaben rund zwei Drittel der Deutschen – konkret 66 % – an, sich häufiger gestresst zu fühlen. Vor allem die Altersklassen der 18- bis 39-jährigen (mit 83 %) und der 40- bis 59-jährigen (mit 79 %) waren besonders stark vertreten!

Nun können wir in unserer heutigen, modernen, schnelllebigen Zeit mit zunehmender Digitalisierung, Termindruck und wachsender Arbeitsbelastung dem Stress nicht immer ausweichen. Und ihn zu vermeiden ist in den allermeisten Fällen ebenfalls nicht möglich. Daher sind wir alle gut beraten, Seminare zu besuchen, in denen uns gezeigt wird, wie wir besser mit Stress umgehen können.

Und genau hier kommt nun der Bildungsurlaub ins Spiel! In dieser Woche – fernab vom Arbeits- und Termindruck, gewohnten Rollen und Routinen – haben Sie die Möglichkeit, wieder durchzuatmen und dabei sich selbst zu reflektieren. Außerdem haben Sie Zeit und Muße, sich auf neue Sachen und auf Veränderungen einzulassen und sich außerdem genau die Methoden für einen besseren Umgang mit Stress zu erarbeiten, die für Sie passend sind. Denn Stressbewältigung ist, genau wie der Auslöser von Stress, sehr individuell. Deswegen gibt es viele verschiedene Methoden, mit denen man Stress abbauen und bewältigen kann. In einem Bildungsurlaub, der Zeit und Raum zum Ausprobieren und Reflektieren bietet, findet jeder Mensch, die für sich geeignetsten.

Allerdings können Sie nicht einfach irgendein Seminar buchen und dieses als Bildungsurlaub bei Ihrem Arbeitgeber anmelden. Sowohl der Weiterbildungsanbieter als auch das spezielle Seminar müssen eine Zertifizierung und somit eine Anerkennung haben, um als Bildungsurlaub durchgehen zu können. Wenn der Anbieter darüber hinaus noch Auszeichnungen vorweisen kann, umso besser.

Das alles können wir Ihnen bieten: Insgesamt 85 % unserer Kurse sind als Bildungsurlaub zertifiziert. Auf unserer Übersichtsseite können Sie sowohl einen Überblick darüber gewinnen, welche Thematiken wir bedienen, als auch, dass durch die entsprechende Bezeichnung auf der Banderole sofort ersichtlich ist, welche Kurse als Bildungsurlaub anerkannt sind. Übrigens gilt das nicht nur für unsere Seminare. Auch einige unserer Ausbildungen (für eine haupt- oder nebenberufliche Betätigung im zweiten Gesundheitsmarkt) sind als Bildungsurlaub anerkannt!

Darüber hinaus sind wir bei sämtlichen Themengebieten immer auf dem aktuellsten, wissenschaftlichen Stand und unsere Dozentinnen und Dozenten handverlesen. Auch die von uns sorgsam ausgewählten Orte, an denen unsere Kurse stattfinden, ermöglichen ein Abschalten vom Alltag, in dem Selbstreflektion, das sich Ausprobieren und das Erlernen neuer, ungewohnter Methoden erst möglich werden.

Daher ist es kein Wunder, dass wir im 5. Jahr in Folge vom Wirtschaftsmagazin „Focus-Business“ als einer der Top-Anbieter für Weiterbildung und zudem letztes als auch dieses Jahr vom renommierten SZ-Institut in mehreren Kategorien (u.a. in der Kategorie „Stressmanagement und Resilienz“) zur besten beruflichen Weiterbildung gewählt worden sind!

Sie sind jetzt neugierig geworden und wollen sich über Ihr Anrecht auf Bildungsurlaub informieren? Dann empfehle ich Ihnen unseren aktuellen Blogartikel: In diesem gehen wir darauf ein, was Bildungsurlaub konkret bedeutet und wie gestresst Deutschland tatsächlich ist. Außerdem haben wir dort zwei Dokumente integriert: Im ersten werden die häufigsten Fragen zum Bildungsurlaub beantwortet und im anderen sind kurz und knapp die wichtigsten Reglementierungen zum Bildungsurlaub in den einzelnen Bundesländern festgehalten. Schauen Sie am besten gleich mal rein: https://www.biek-ausbildung.de/allgemein/besser-mit-stress-umgehen-lernen-im-bildungsurlaub/

Wir sind ein zertifiziertes Weiterbildungsinstitut, das Bildungsurlaub (Seminare und Ausbildungen) zu den Themen Stressbewältigung und -prävention, mental health, Resilienz, Coaching und persönlicher Entwicklung an den schönsten Orten Deutschlands und Europas anbietet. In unseren Kursen erwarten Sie neben theoretischem und methodischem Input zum jeweiligen Thema auch Bewegungseinheiten, die zum Teil oder ganz in der Natur stattfinden. Und damit es für Sie so einfach wie möglich ist, haben wir die erforderlichen Unterlagen für die Beantragung des Bildungsurlaubs bereits vorbereitet: Sie brauchen diese nur noch runterzuladen, auszudrucken, zu unterschreiben und bei ihrem Arbeitgeber abzugeben.

Kontakt

B.I.E.K.

Martin Duske

Promenadenstrasse 10-12

64625 Bensheim

06251780686

martin.duske@biek-ausbildung.de

https://www.biek-ausbildung.de

Verantwortlich für die Bildrechte ist der Verfasser der Mitteilung.