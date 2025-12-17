Mehr Achtsamkeit – weniger Stress

Achtsamkeit hat einen großen Nutzen: Stressbewältigung und mehr Gelassenheit! In unserem Newsletter finden Sie einfache und alltagstaugliche Übungen.

Das Wort „Achtsamkeit“ hört man gefühlt ständig und überall. Meist ohne zu wissen, was es konkret bedeutet.

Lassen Sie uns das ändern:

Achtsamkeit ist eine Geisteshaltung, bei der Sie bewusst im Hier und Jetzt sind und dabei Situationen, Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen so wahrnehmen, wie sie sind. Also ohne sie zu bewerten oder zu verurteilen, denn das tun wir meistens.

Allerdings ist das im vollgepackten Alltag mit gefühlt unendlich vielen ToDos gar nicht so einfach – sei es nun im Beruf oder im Privatleben. Meist hat man viel zu viele andere Sachen im Kopf, als sich daran zu erinnern.

Was schade ist! Schließlich hat es viele Vorteile, achtsam zu sein.

Zum Beispiel hilft Achtsamkeit enorm dabei, Stressoren im Alltag (berufliche als auch private) besser zu bewältigen und Stressreaktionen zu reduzieren. Einfach dadurch, dass bestehende Situationen so wahrgenommen werden wie sie sind und wir sie nicht katastrophisieren; wir sie also gedanklich nicht schlimmer machen als sie tatsächlich sind.

Denn das ist letztendlich der Grund, warum wir Stress haben: Wir machen ihn uns selber. Einfach dadurch, dass wir aktuelle Situationen mit anderen, früheren vergleichen (obwohl diese mit der jetzigen nichts zu tun haben), in denen es äußerst schlecht für uns gelaufen ist. Darüber hinaus malen wir uns auch bevorstehende Situationen in den düstersten Farben aus.

Wenn wir nun allerdings achtsam sind, dann erfahren wir eine Situation so, wie sie ist, ohne sie zu bewerten und/oder mit einer ähnlichen, früheren zu vergleichen. Außerdem werden auch aufkommende Gefühle wahrgenommen und realistisch betrachtet: Haben diese tatsächlich mit der aktuellen Situation zu tun oder projizieren wir etwas aus einer früheren Begebenheit mit hinein?

Durch dieses im Hier und Jetzt sein ist es uns möglich, angemessen auf die Situation zu reagieren und dadurch auch die Möglichkeit zu haben, sie frühzeitig zu entschärfen.

Neben diesen schon fantastischen Vorteilen stärkt Achtsamkeit außerdem unsere Konzentration, führt zu besseren und angemesseneren Entscheidungen und fördert unsere Kreativität, wodurch wir offener und bereiter für neue Lösungsansätze werden. Last but not least hilft Achtsamkeit auch dabei, unsere eigenen Emotionen und die anderer Personen besser zu verstehen, was zu einer höheren sozialen Kompetenz führt.

Sie sehen: All diese Vorteile wirken sich sowohl im Privaten als auch im Berufsleben positiv auf uns und dem Miteinander mit Familienangehörigen, Freunden, Bekannten, Kollegen und Vorgesetzten aus.

Doch was tun, wenn Sie nun erkennen, dass Sie bislang so gar nicht achtsam agieren?

Das ist kein Problem. Denn zum Glück kann Achtsamkeit wie ein Muskel trainiert werden. Beispielsweise mit formellen Übungen, also konkreten Achtsamkeits-Übungen, wozu zum Beispiel Meditationen gehören. Daneben gibt es jedoch auch viele informelle Übungen, mit denen Sie Achtsamkeit anhand von alltäglichen Tätigkeiten, die Sie eh jeden Tag ausüben, trainieren können.

Und am allerbesten ist es, wenn formelle und informelle Übungen zusammengebracht werden.

Um Achtsamkeit zu trainieren müssen Sie nicht unbedingt einen Kurs besuchen. Mit der richtigen Anleitung können Sie Achtsamkeit durchaus zuhause für sich üben – und sich dabei die Zeit nehmen, die Sie brauchen beziehungsweise gerade haben.

Und solche Anleitungen erhalten Sie in unserem zweiwöchentlichen Newsletter.

Dieser Newsletter enthält neben einer Übung für Ihre tägliche Achtsamkeitspraxis außerdem Empfehlungen unserer beliebtesten Kurse und aktuelle Blogartikel zu verschiedenen Themen.

Auf dieser Seite finden Sie drei Beispiele von Achtsamkeitsübungen aus früheren Newslettern zum Ansehen oder Runterladen als PDF-Dokument: https://www.biek-ausbildung.de/newsletter-achtsamkeit-fuer-jeden-tag.

Außerdem können Sie sich dort auch gleich für unseren Newsletter anmelden und ab Januar im zweiwöchentlichen Rhythmus Achtsamkeitsübungen erhalten, die sich einfach und unkompliziert in Ihren Alltag einbauen lassen.

Wie siehts aus? Sind Sie dabei?

