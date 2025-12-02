Natch und Andrea Sokol launchen Mundpflege-Neuheit!

BITTER SWEET: Die erste postbiotische Mundspülung mit Cistus als kaubare Tablette

Natch präsentiert jetzt gemeinsam mit der Moderatorin, Autorin und zertifizierten Gesundheitsexpertin Andrea Sokol mit „BITTER SWEET“ eine weltweite Neuheit in der modernen Mundpflege: die erste postbiotische Mundspülung als kaubare Tablette mit der natürlichen Kraft von Cistus.

Mit BITTER SWEET definiert Natch eine völlig neue Kategorie der Mundhygiene – inspiriert von der Kraft mediterraner Pflanzen, genährt von moderner Mikrobiom-Forschung und gestaltet als nachhaltiges und wasserloses und alkoholfreies Ritual für den Alltag.

zert. Beratung Darmgesundheit & zert. Ernährungs Coaching

Andrea Sokol kooperiert bereits seit einigen Jahren mit Natch und war begeistert, diesen neuen Zahnpflege-Tab zu entwickeln:

„Unsere Mundspülung ist ein botanisches Schutzritual, das unser orales Mikrobiom unterstützt“, so Andrea Sokol und Norbert Richard Meinike, Natch Co-Founder.

„Cistus ist eine der kraftvollsten Pflanzen, die wir kennen. Es ist eine Ehre, ihre botanische Energie in ein so modernes, sanftes und wirkungsvolles Ritual zu verwandeln“, so Andrea Sokol weiter.

Die neue Zahn- & Mundpflege-Formel basiert auf einer ungewöhnlichen pflanzlichen Heldin: Cistus, eine widerstandsfähige Mittelmeerpflanze, die seit Jahrhunderten für ihre antioxidativen, klärenden und wohltuend schützenden Eigenschaften geschätzt wird. In Verbindung mit Grapefruitöl, Postbiotika und Hydroxylapatit entsteht ein Produkt, das nicht nur frisch und unverwechselbar schmeckt, sondern ein völlig neues Mundgefühl von Reinheit und Pflege vermittelt.

Die Idee für BITTER SWEET begann ungewöhnlich: mit dem unverkennbar herben Geschmack von Cistus. Was zunächst eine Herausforderung war, entwickelte sich zu einem kreativen Prozess, bei dem Natch und Andrea Sokol gemeinsam die Intensität der Pflanze transformierten – in ein mikrobiomfreundliches, angenehm herbes und zugleich schmeichelndes Mundpflege-Erlebnis.

Nach Monaten des Testens, Verfeinerns und Neuformulierens entstand eine einzigartige Komposition aus Cistus, Grapefruit und Postbiotika, die eine völlig neue Produktkategorie erschafft: eine kaubare Mundpflege, die Pflanzenheilkunde und Wissenschaft vereint.

Die Benefits von BITTER SWEET:

1. Botanische Schutzkraft von Cistus

Antioxidative Reinheit und ein natürliches Gefühl von Wohlbefinden und „sanfter Abwehr“.

2. Unterstützung des oralen Mikrobioms

Postbiotika fördern die Balance der guten Bakterien – die Grundlage für ein langfristiges gesundes Ökosystem im Mund.

3. Remineralisierende Power

Mikro-Hydroxylapatit remineralisiert und stärkt den Zahnschmelz – für ein poliertes, sauberes Gefühl. Wie nach der Zahnreinigung.

4. Nachhaltig, alkoholfrei & wasserlos

Eine moderne Mundspülung ohne Kompromisse, die ohne Plastik, ohne fragwürdige Inhaltsstoffe und ohne Wasser auskommt.

Die BITTER SWEET Tabs sind exklusiv auf natchlabs.com und bei ausgewählten Partnern (wie Zahnarztpraxen, Apotheken) erhältlich.

Über Andrea Sokol

Andrea Sokol ist Autorin, Regisseurin und seit vielen Jahren bekannte TV-Moderatorin.

Auf Social Media begeistert sie mit dem erfolgreichen YouTube-Kanal Ohlala & Solala sowie auf Instagram und Facebook eine stetig wachsende Community von weit über 250.000 Menschen, die sich für einen modernen Lifestyle, gesunde Ernährung, Longevity und einen achtsamen Lebensstil interessieren.

Sie verbindet Gesundheit, Vitalität und Schönheit ganzheitlich als Konzept – von innen nach außen. In ihren Vorträgen, Videos, Büchern und Interviews kombiniert sie fundiertes Fachwissen mit persönlichen Erfahrungen und schafft es als zertifizierte Ernährungsberaterin und ganzheitlicher Coach, komplexe Themen verständlich und motivierend zu erklären. Andrea Sokol spricht über Ernährung, Prävention und Well-Aging – also über Themen, die Körper, Geist und Lebensfreude auf wunderbare Weise verbinden.

Über Natch

Das in Berlin gegründete Unternehmen Natch Labs entwickelt innovative Mundpflegeprodukte der nächsten Generation, darunter eine breite Palette an Zahnpastaformeln als Tabs, Mundwasser und Zubehör, die das orale Mikrobiom unterstützen, Entzündungen reduzieren und den Zahnschmelz schützen – für langfristige Gesundheit vom Mund ausgehend. Mit Inhaltsstoffen, die von der Natur inspiriert und wissenschaftlich fundiert sind, definiert Natch die moderne Mundpflege durch Postbiotika, Hydroxylapatit und intelligentes Design neu.

Erfahren Sie mehr: www.natchlabs.com / Instagram: @natchlabs

