Menüboxen und verschließbare Menüschalen in Gastronomie und Catering

Für den Außerhausverkauf und Lieferservice, aber auch die Speiseversorgung von Schulen, Pflegeheimen und Firmen sind passende Speiseverpackungen unerlässlich.

To-go-, Takeaway- und Lieferservices sind mittlerweile ein unverzichtbarer Bestandteil der Gastronomie geworden. Mit der steigenden Anzahl an Restaurants und Lieferdiensten wird es aber auch immer wichtiger, das Essen sicher und hygienisch zu verpacken. Hier kommen praktische Menüboxen und verschließbare Menüschalen ins Spiel.

Bei der Verwendung von Menüschalen und Menüboxen im Catering, aber natürlich auch im Außerhausverkauf und Lieferservice der Gastronomie, gibt es mehrere Vorteile. Zum einen sorgen sie für eine sicherere Verpackung des Essens. Die Schalen und Boxen sind in der Regel aus Aluminium oder robustem Kunststoff, mittlerweile aber auch aus nachhaltigen Materialien wie Bagasse, Zuckerrohr oder Pappe hergestellt, und schützen das Essen vor äußeren Einflüssen wie beispielsweise Stößen, Nässe oder natürlich Kälte. Während Menüboxen ich eher für das herkömmliche Takeaway Geschäft eignen, sind versiegelbare oder fest verdeckelbare Menüschalen auch für das Catering und die Speisenversorgung von Schulen, Pflegeheimen und großen Unternehmen geeignet.

Ein weiterer Vorteil dabei ist die bessere Präsentation des Essens. Menüschalen und Menüboxen gibt es in vielen verschiedenen Größen und Formen, sodass für jedes Gericht die passende Schale oder Box gewählt werden kann. Das Essen wird somit auch optisch ansprechender präsentiert.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Nachhaltigkeit der verwendeten Schalen und Boxen. In Zeiten des Umweltschutzes ist es wichtig, möglichst wenig Abfall zu produzieren legen die Gastronomen hohen Wert auf biologische Abbaubarkeit oder Recycelfähigkeit der Menüschalen und Menüboxen. Im Zuge der Mehrwegpflicht in Deutschland bieten Fachhändler wie z.B. Pack4Food24, das B2B Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, auch zahlreiche Speiseverpackungen zur Mehrfachverwendung an. Viele Unternehmen haben mittlerweile auch ein Rücknahme-System für die Schalen und Boxen implementiert, um sie wiederzuverwenden.

Um eine optimale Verwendung von Menüschalen und Menüboxen im Außerhausverkauf und Lieferservice der Gastronomie zu gewährleisten, sollten einige Punkte beachtet werden. Zum einen ist es wichtig, dass die Schalen und Boxen stabil genug sind, um das Essen sicher zu transportieren. Es sollte auch darauf geachtet werden, dass das Essen nicht ausläuft oder verschüttet wird. Auch die Wahl der richtigen Größe und Form der Schalen und Boxen ist von Bedeutung. Sie sollten optimal auf das zu verpackende Essen abgestimmt sein, um ein Auslaufen oder ungewolltes Herunterrutschen zu verhindern.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menüschalen und Menüboxen eine ideale Lösung für den Außerhausverkauf und Lieferservice der Gastronomie darstellen. Sie schützen das Essen, sorgen für eine bessere Präsentation und können zu einem nachhaltigen Außerhausgeschäft beitragen. Bei der Verwendung sollten jedoch einige Punkte beachtet werden, um einen optimalen Einsatz zu gewährleisten.

Pack4Food24.de ist das Onlinebestellportal des Großhandelsspezialisten Pro DP Verpackungen. Auf www.pack4food24.de kann rund um die Uhr auf ein umfangreiches Sortiment an praktischen Serviceverpackungen, modernen To Go Verpackungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, qualitativen Hygieneartikeln und professionellen Reinigungsmitteln zugegriffen werden.

Mit der direkten Anbindung des Onlineshops an den stationären Großhandel verbindet die Pro DP Verpackungen ideal die Vorteile der beiden Vertriebswege.

