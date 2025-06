Neue Perspektiven für Paare mit Kinderwunsch in NRW

Dr. Andreas Lahr bietet ganzheitliches Kinderwunsch-Coaching als Ergänzung zur Reproduktionsmedizin

Ein unerfüllter Kinderwunsch bringt viele Paare an ihre emotionalen Grenzen. Während die Reproduktionsmedizin vor allem technische Lösungen bietet, verfolgt Dr. Andreas Lahr – erfahrener Orthopäde, Unfallchirurg und Osteopath – einen umfassenderen Ansatz: Mit seinem ganzheitlichen Kinderwunsch-Coaching nimmt er beide Partner in den Blick und stärkt gezielt die Verbindung als Paar.

„Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft es sein kann, wenn der Kinderwunsch nicht in Erfüllung geht. Das hat mich dazu gebracht, Paare nicht nur medizinisch, sondern auch emotional und mental zu begleiten“, sagt Dr. Lahr. Als einer der wenigen männlichen Experten auf diesem Gebiet bringt er neben medizinischem Know-how auch persönliche Erfahrungen mit – und genau das macht sein Coaching so authentisch.

Mehr als Technik: Ein ganzheitlicher Weg zum Wunschkind

Dr. Lahrs Ansatz geht über rein medizinische Methoden hinaus. Sein Coaching richtet sich an beide Partner und deckt mehrere wichtige Bereiche ab:

Die eigene Motivation und Identität im Kinderwunsch-Kontext besser verstehen

Emotionale Belastungen und alte Wunden bearbeiten und lösen

Die Paardynamik und Kommunikation stärken

Einzelgespräche zur individuellen Unterstützung beider Partner

Strategien entwickeln, um mit gesellschaftlichem Druck umzugehen

Gemeinsam auf die Rolle als Mutter, Vater und Elternpaar vorbereiten

Im Gegensatz zu vielen Angeboten, die sich vor allem an Frauen richten, stellt Dr. Lahr das Paar als Ganzes in den Mittelpunkt. „Der Kinderwunsch betrifft immer beide. Es geht darum, den richtigen Zeitpunkt zu spüren, Freiräume zu bewahren – und sich als Paar gegenseitig zu tragen“, erklärt er. Dass der Mann dabei nicht zur Nebenrolle wird, ist ihm ein besonderes Anliegen.

Ein Arzt mit ganzheitlichem Blick

Dr. Andreas Lahr bringt eine außergewöhnliche Kombination mit: Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie ausgebildeter Osteopath, ergänzt durch Fortbildungen in Mind-Coaching und integrativen Heilmethoden, kann er körperliche und emotionale Ebenen gleichermaßen berücksichtigen.

„Gerade in meiner osteopathischen Arbeit sehe ich oft, wie eng Körper und Emotionen zusammenhängen – besonders beim Thema Kinderwunsch“, so Dr. Lahr. Deshalb bezieht sein Coaching immer beide Ebenen mit ein: die körperliche und die mental-emotionale.

Kompetenz trifft Empathie

Mit fast 30 Jahren medizinischer Erfahrung und gezielter Weiterbildung in Persönlichkeits- und Paararbeit verbindet Dr. Lahr Fachwissen mit einem feinen Gespür für menschliche Themen. Seine Expertise in der Osteopathie hilft dabei, körperliche Blockaden zu erkennen und die Selbstheilungskräfte zu aktivieren.

Die über 220 Bewertungen mit durchschnittlich 5 von 5 Sternen auf Jameda sprechen für sich. Eine Patientin bringt es auf den Punkt: „Herr Dr. Lahr nimmt sich Zeit, hört zu und erklärt alles sehr verständlich. Ich habe mich bestens aufgehoben gefühlt.“

Strukturiert, individuell und fundiert

Am Anfang des Coachings steht eine ausführliche Bestandsaufnahme – medizinisch, persönlich und partnerschaftlich. Darauf aufbauend entwickelt Dr. Lahr gemeinsam mit den Paaren individuell zugeschnittene Strategien.

Dabei nutzt er verschiedene wissenschaftlich fundierte Methoden:

Osteopathische Techniken zur Lösung körperlicher Blockaden

Modernes Mind-Coaching zur Stressbewältigung und Veränderung negativer Denkmuster

Die Methode „innerwise“ zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte

Kommunikationstrainings für mehr Verbindung im Paar

Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen für den Alltag

„Ich begleite Paare auf einem Weg, der nicht nur konkrete Schritte beinhaltet, sondern auch Raum für tiefere Reflexion schafft. Ziel ist nicht nur ein Kind – sondern auch persönliches Wachstum und eine stärkere Partnerschaft“, erklärt Dr. Lahr.

Flexibel für Paare aus Düsseldorf und ganz NRW

Das Coaching ist auf mindestens drei Monate angelegt und flexibel gestaltbar – in der zentral gelegenen Praxis in Mülheim an der Ruhr, nur wenige Minuten von Düsseldorf entfernt, oder komplett online.

„Viele Paare mit vollem Kalender schätzen es, dass sie die Sitzungen auch bequem von zu Hause aus wahrnehmen können“, sagt Dr. Lahr. Das Angebot richtet sich an alle, die ihren Kinderwunsch bewusst und aktiv angehen wollen – im gesamten Rheinland und NRW.

Zwischen den Sitzungen bleibt der Kontakt bestehen: Dr. Lahr begleitet die Paare über einen Messenger-Dienst und stellt Lern- und Erfahrungsvideos bereit, mit denen sie eigenständig weiterarbeiten können. So bleibt der Prozess lebendig – auch außerhalb der Gespräche.

Dr. Andreas Lahr: Nachhaltige Begleitung auf dem Weg zum Wunschkind

Das Coaching von Dr. Lahr verbindet moderne Methoden mit aktueller Wissenschaft – und unterstützt Paare dabei, nachhaltig Blockaden zu lösen und neue Perspektiven zu entwickeln.

„Manchmal sind es kleine Veränderungen in der Haltung oder im Miteinander, die viel bewirken. Ich sehe meine Aufgabe darin, solche Potenziale zu erkennen und gemeinsam mit den Paaren zu entfalten“, fasst Dr. Lahr zusammen.

Weitere Informationen und Terminvereinbarung:

www.andreas-lahr.de/landingpage/kinderwunsch

Die Praxis Dr. Andreas Lahr in Mülheim an der Ruhr verbindet seit 11 Jahren schulmedizinische Expertise mit ganzheitlichen Ansätzen. Als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und als Osteopath bietet Dr. Lahr neben seiner medizinischen Tätigkeit spezialisierte Coaching-Programme, insbesondere im Bereich Kinderwunsch.

Kontakt

Dr. med. Andreas Lahr

Andreas Lahr

Rheinische Straße 12

45468 Mühlheim an der Ruhr

0208 44 99 11

praxis@andreas-lahr.de

https://www.andreas-lahr.de/

