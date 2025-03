Weiterbildung + Reisen = Bildungsurlaub

Eine einfache Gleichung: Mit einem Bildungsurlaub können Sie Weiterbildung und Reisen miteinander verbinden

Weiterbildung ist nicht zwangsläufig trocken und langweilig. Und findet auch nicht notwendigerweise bei Ihnen vor der Haustür oder im Betrieb statt!

Wie das?

Ganz einfach: Mit einem Bildungsurlaub!

Weiterbildung und Reisen verbinden

Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Weiterbildung und Reisen zu verbinden. Dazu stehen Ihnen pro Jahr fünf zusätzliche Tage Sonderurlaub zu, während denen Ihr Gehalt weitergezahlt wird – der Bildungsurlaub. Allerdings können Sie jetzt nicht einfach auf eine ferne Insel verschwinden, um dort die ganze Zeit am Strand zu liegen. In diesen fünf zusätzlichen Urlaubstagen sollen Sie sich weiterbilden – wobei es sich bei dieser Weiterbildung nicht unbedingt um etwas handeln muss, was direkt mit Ihrem Beruf und der von Ihnen ausgeübten Tätigkeit zu tun hat.

Beispielsweise können Sie die einwöchige Auszeit nutzen, um etwas gegen den Stress in Ihrem Leben zu tun. Denn Stress hat nun mal jeder – traurig, aber wahr. Und dazu zum Beispiel ein Yoga- oder Qigong-Seminar besuchen.

Yoga oder Qigong zur Stressbewältigung

Ja, Sie haben richtig gelesen! Yoga oder Qigong zur Stressbewältigung. Denn es ist hinlänglich wissenschaftlich erwiesen, dass beide Methoden sowohl zum Stressabbau als auch zur Stressprävention perfekt geeignet sind. Das muss auch nicht unbedingt hier in Deutschland sein. Auch Kurse im Ausland sind durchaus denkbar. Seit diesem Jahr haben wir beispielsweise Seminare in Schweden, Spanien und auf Zypern im Portfolio.

Anstelle von Yoga oder Qigong können Sie sich auch dazu entscheiden, Ihre innere Widerstandskraft, auch als Resilienz bezeichnet, zu trainieren. Denn mit einer guten Portion Resilienz sind Sie nicht nur besser gegen Krisen und herausfordernde Situationen gewappnet, sondern können auch mit Stress besser umgehen. Dieses Training muss auch nicht zwangsläufig in einem Seminarraum stattfinden. Genauso gut beziehungsweise sogar besser trainieren Sie Ihre Resilienz draußen in der Natur beim achtsamen Wandern. Oder in einer total ungewohnten und vielleicht auch herausfordernden Situation: Auf einem Segelboot.

Sie sehen: Weiterbildung und Reisen schließen sich nun wahrlich nicht aus!

Neben diesen oben beschriebenen Kursen haben wir natürlich viele weitere im Angebot, von denen die meisten als Bildungsurlaub zertifiziert sind. Stöbern Sie einfach ein wenig auf unserer Website: https://www.biek-ausbildung.de/kurse/

Wie sieht es also aus? Haben Sie Ihren Bildungsurlaub für dieses Jahr bereits beantragt? Oder haben Sie sich eher darüber noch keine Gedanken gemacht?

Wenn Letzteres, wird es höchste Zeit. Schließlich müssen Sie mit einer Vorlaufzeit von – je nach Bundesland, in dem Sie arbeiten – vier bis neun Wochen rechnen!

Bildungsurlaub und die Bestimmungen

Wenn Sie sich generell über Bildungsurlaub und die Bestimmungen dazu in Ihrem Bundesland informieren wollen, schauen Sie dazu auf unsere spezielle Infoseite: https://www.biek-ausbildung.de/bildungsurlaub/

Sollten dann Ihrerseits noch Fragen bestehen, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren: Entweder durch einen Anruf (06251 780 686) oder eine E-Mail (info@biek-ausbildung.de).

Wir freuen uns auf Sie!

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

