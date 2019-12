Xing Yi Quan ist chinesische Fitness für Körper und Geist

XingYiQuan kommt aus China und bedeutet Körper-Geist-Boxen. Es ist die älteste der inneren chinesischen Kampfkünste und hat schnelle und intensive Bewegungen, wie im Kung Fu. In der Wu Wei Schule wird ab Januar 2020 in Hamburg und Stade diese Fitness für Körper und Geist angeboten.

„Von Anfang an hatten wir in der Schule Jugendgruppen, doch in den letzten Jahren haben wir immer mehr Menschen, die nicht nur sanft den Körper und Geist bewegen möchten. Die Fitness gepaart mit Kampfkunst ist vielen ein Anliegen.“ Erklärt Jan Leminsky das neue Angebot, da Wu Wei Xing Yi Quanss in Hamburg von dem Kursleiter und Lehrer in Ausbildung Constantin Canaza Chambi und in Stade von Andreas Siljuk geleitet wird.

„Wir haben ein Trainingskonzept, dass die traditionelle Sicht meines Lehrers mit der modernen Trainingslehre verbindet, die ich in meiner Ausbildung als Physiotherapeut erlernt habe“ Erläutert der Trainer Canaza Chambi die Besonderheiten des Wu Wei Trainingskonzeptes.

Fitness für den Körper und Geist kann jeder in einer kostenfreien Probestunde an einem der beiden Standorte kennenlernen. Auf der Website wuweiweb.de/xing-yi/ sind weitere Informationen zu dem Angebot zu finden und kann der Termin gebucht werden.

Xing Yi Quan eignet sich für jedes Alter, allerdings hat es sportliche Anforderungen an den Körper und ist ein intensives Trainingsprogramm, dass in einer Verbindung von Körper und Geist mündet.

Die Wu Wei Schule und Akademie in Hamburg bietet regelmäßigen Unterricht in Tai Chi und Qi Gong. Die eigenen Schulräume mit Garten sind vornehm gehalten. Ausbildung und Seminare runden das Programm ab.

Im Businessbereich werden individuelle Lösungen im Streßmanagement angeboten. Im Ausbildungsprogramm der Wu Wei werden Kursleiter in Tai Chi Chuan und Qi Gong ausgebildet, die im Unterricht den Lehrern assistieren und dadurch für die Schüler eine sehr individuelle Betreuung ermöglichen.

Kontakt

Wu Wei Schule für Tai Chi und Qi Gong

Jan Leminsky

Reventlowstrasse 35

22605 Hamburg

040-855 00 158

hamburg@wuweiweb.de

http://www.wuwei-akademie.de

Foto & Video©Jan Leminsky