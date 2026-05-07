Zähneputzen neu gedacht: Natch präsentiert „The Fuji“ – Die Lavastein-Zahnbürste

Das Berliner Zahnpflege-Unternehmen Natch stellt mit „The Fuji“ jetzt eine Produktinnovation vor, welche die tägliche Mundhygiene neu denkt :

„The Fuji“ – Die Lavastein-Zahnbürste kombiniert ultrafeine Präzisionsborsten mit pulverisiertem Lavastein aus Japan und macht damit eine besonders gründliche, zugleich schonende Reinigung möglich. „The Fuji“ geht über klassische Zahnbürsten hinaus, denn sie besteht aus weichen, konisch geformten Borsten, die gezielt den Zahnfleischrand und schwer erreichbare Zwischenräume reinigen – dort, wo sich Plaque bevorzugt ablagert. Der eingesetzte, fein gemahlene Lavastein – häufig in Form von Mineralien wie Zeolith – wird aufgrund seiner mikrofeinen, porösen Struktur in der Zahnpflege eingesetzt, da er Ablagerungen und Verfärbungen mechanisch lösen kann. Er kann damit zur unterstützenden Reinigung beitragen. Ergänzt wird das Design durch einen leichten, ergonomisch geformten Bambusgriff, der eine kontrollierte und präzise Anwendung ermöglichen soll.

„Die japanische Kultur hat uns bei der Entwicklung dieser Zahnbürste inspiriert. In Japan werden Tradition und Moderne besonders im Bereich der ganzheitlichen Gesundheitspflege verbunden. Und genau dies ist auch die Basis aller unserer Produkte. Lavastein ist ein natürlicher Wirkstoff, den wir bereits aus unseren Tabs kennen und der sich auch hier bewährt. Wir freuen uns, dass The Fuji nach intensiver Entwicklungszeit nun erhältlich ist“, erklärt Norbert Richard Meinike, Co-Founder von Natch.

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Warum „The Fuji“ anders ist

Mit „The Fuji“ präsentiert das vielfach ausgezeichnete Unternehmen Natch eine Produktinnovation, die Zahnpflege präziser und bewusster gestaltet. Im Fokus steht eine gründliche Reinigung ohne Aggressivität: Ultrafeine Borsten sorgen für Präzision am Zahnfleischrand und erreichen auch sensible Bereiche und Zwischenräume, ohne dabei Zahnschmelz oder Zahnfleisch zu reizen – sanft zum Zahnschmelz und Zahnfleisch zugleich.

Ergänzt wird dieses Reinigungskonzept durch fein eingearbeitete Lava-Stein-Partikel, die zu einer spürbar glatteren Oberfläche der Zähne beitragen können. Gleichzeitig ermöglicht der leichte Bambusgriff mehr Kontrolle bei jeder Bewegung und unterstützt ein gezieltes, sicheres Putzgefühl im Alltag. Zähneputzen wird damit zu einem Ritual und nicht zu einer täglichen Pflicht.

Auch in der Materialwahl zeigt sich der funktionale Ansatz: langlebige, hygienische PBT-Borsten bleiben formstabil und sind auf dauerhafte Nutzung ausgelegt. In der Summe entsteht ein Pflege Erlebnis, das sich bewusst von klassischen Zahnbürsten abhebt – Zähneputzen neu gedacht: leiser, präziser, bewusster.

Über Natch

Das in Berlin gegründete Unternehmen Natch Labs entwickelt innovative Mundpflegeprodukte der nächsten Generation, darunter eine breite Palette an bio-aktiven Zahnpasta Formeln als Tabs, Mundwasser und Zubehör, die das orale Mikrobiom unterstützen, Entzündungen reduzieren können und den Zahnschmelz schützen – für langfristige Gesundheit vom Mund ausgehend.

Mit Inhaltsstoffen, die von der Natur inspiriert und wissenschaftlich fundiert sind, definiert Natch die moderne Mundpflege durch Postbiotika, Hydroxylapatit, bioaktive Botanicals und intelligentes Design neu.

Natch wurde bereits vielfach ausgezeichnet:

– Junior Design Awards 2025 in London, Gold (Kategorie „Beste Marke für Gesundheit und Wohlbefinden“)

– Deutscher Gesundheits-Award 2025 (Kategorie Zahnputztabletten): Diese Auszeichnung gehört zu den wichtigsten Verbraucher-Auszeichnungen in Deutschland.

– Dental Marketing Award 2025 für Kinder-Zahnpastaformel „Bubblegum Toothmonster“, dreifach Silber

(Kategorien Produktinnovation, Kinderkommunikation und Kampagnendesign)

– Dental Industry Award 2025: Für Innovation und Exzellenz in

der britischen und internationalen Dentalbranche

– NOURISH AWARD 2024: Die führenden britischen

Awards für gesunde Lebensmittel und Pflegeprodukte: Beste Bath & Personal

Care Brand

– Deutscher Award für Nachhaltigkeitsprojekte

2024

– PETA Vegan Award Beauty 2023 (Beste vegane

Zahnpasta)

– GREEN

DENTAL AWARD 2023 (Bestes Startup)

– Natch begeisterte zudem als Teilnehmer der VOX

TV-Show „Die Höhle der Löwen“ die Jury und das Publikum.

– Zusätzlich trägt Natch das renommierte

flustix-Siegel, das eine 100%tige Plastikfreiheit der Produkte zertifiziert.

Erfahren Sie mehr: www.natchlabs.com/ Instagram: @natchlabs

Natch positioniert sich als Lifestyle-Marke für natürliche und nachhaltige Zahn- und Mundpflege. Natch Zahntabs und alle begleitenden Produkte leisten einen Beitrag zur Reduzierung von Plastikmüll, schützen Ressourcen und sind gleichzeitig ein einzigartiges, innovatives und gesundes Zahnpflegeprodukt.

Kontakt

Natch Labs GmbH

Norbert Richard Meinike

Choriner Str. 3

10119 Berlin

030 57703906

press@natchlabs.com

https://www.natchlabs.com

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