Camu Camu, Anti-Aging mit der Vitamin-C reichsten Frucht

Das Vitamin C gesund ist, Alterserscheinungen reduzieren und das Immunsystem stärken kann, ist bekannt. Nicht so bekannt ist, dass es Früchte wie Camu Camu gibt, die von Natur aus bis zu 2000 mg Vitamin C auf 100 g enthalten. Camu Camu ist die einzige Pflanze weltweit, die einen derart hohen Vitamin C Gehalt aufweisen kann.

Teint Booster – eine Gesichtsmaske mit Camu Camu Fruchtpulver

Das Fruchtpulver aus getrockneten Camu Camu Früchten können Sie nicht nur einnehmen, sondern auch als Gesichtsmaske verwenden. Mischen Sie einfach einen halben oder ganzen Teelöffel Fruchtpulver in Ihre Lieblingsgesichtsmaske und verwenden diese wie gewohnt. Sie merken schnell, wie sich Ihr Hautbild weiterhin verbessert. Die parallele innere Verwendung des Fruchtpulvers sorgt für eine zusätzliche, positive Veränderung des Hautbildes. Entzündungen (unreine Haut) können abklingen und Falten, durch die Bindung freier Radikale und Anregung der Kollagenproduktion, gemindert werden. (Mango – Die gesunde Frucht, die auch noch kleine Falten reduziert)

Was ist Camu Camu?

Der botanische Name von Camu Camu lautet Myrciaria dubia. Es handelt sich um ein Myrtengewächs, das unsprünglich aus Peru stammt. Mittlerweile ist die Strauchpflanze, die bis zu 6 Meter hoch werden kann, im westlichen Amazonasgebiet beheimatet. Die Blütezeit der Sträucher reicht bis in den September hinein. Die weißen Blüten, aus denen sich die späteren roten Früchte (ca. 3 cm Durchmesser und bis zu 14 Gramm schwer) entwickeln, sind sehr dekorativ. Jeder Strauch trägt im Durchschnitt etwa 12 Kilo dieser vitaminreichen, kleinen, roten Früchte.

Die Früchte des Camu Camu wurden im Jahr 1959 klassifiziert und sind auch unter den Namen Bayberry Fruit oder Rumberry bekannt. Bevor die Früchte sie weltweit bekannt wurden, nutzen die Bewohner sie bereits lange Zeit als Aphrodisiakum. Traditionell werden die Früchte im Amazonasgebiet geschält und roh verzehrt.

Im Handel wird Camu Camu Pulver angeboten, das aus getrockneten Früchten zubereitet wird. Da die Beeren, wenn sie noch grün sind, mehr Vitamin C enthalten, werden sie für die Fruchtpulverzubereitung gesammelt. Vor dem Trocknen (rohköstlich verarbeitet, bei Temperaturen unter 45 Grad Celsius) werden aus den grünen Früchten die Beeren entfernt.

Power Anti-Aging mit nur einer Fruchtsorte

Die Früchte sind nicht nur unglaublich reich an natürlichem Vitamin C, sie enthalten zudem wichtige Aminosäuren und andere Antioxidantien. Der gesamte Organismus wird mit Vitaminen, wertvollen Eiweißen und Antioxidantien versorgt. Entzündungen im Körper klingen ab und selbst Rheumaschmerzen sollen gelindert werden können. Die Haut wird glatter und rosiger, Falten werden gelindert und das körperliche Wohlbefinden gesteigert.

Camu Camu und die wertvollen Inhaltsstoffe

Camu Camu kann nicht nur auf seinen sehr hohen Vitamin C Gehalt beschränkt werden (100 Gramm Zitronen enthalten 50 mg Vitamin C, 100 Gramm Camu Camu dagegen 2000 mg Vitamin C). Erwähnt werden muss, dass das natürliche Vitamin C aus den Früchten nicht mit synthetischem Vitamin C verglichen werden kann, das Medikamenten und Lebensmitteln zugesetzt wird.

Folgende Inhaltsstoffe sind ebenfalls in der Anti-Aging Frucht enthalten:

Eisen (besonders gut verwertbar, da Eisen nur in Kombination mit Vitamin C vom Organismus aufgenommen werden kann)

die B-Vitamine Niacin (B3) und Riboflavin (B2) fördern die Regeneration der Haut und den Stoffwechsel des Körpers

Beta Carotin beugt Gefäßerkrankungen vor, bindet freie Radikale, stärkt die Sehkraft und schützt die Haut

Phosphor, Calcium und Kalium sind wichtig für die Zähne und den Knochenaufbau, die Nerven- und Muskelfunktionen

Bioflavonoide als Antioxidantien binden freie Radikale, schützen vor Krebserkrankungen und den Zeichen des Alters, senken das Risiko von Herz- / Kreislauferkrankungen und Zellschäden

Die positive Wirkung von Camu Camu auf den Organismus

Die gesundheitliche Wirkung der frischen Früchte oder des rohköstlichen Fruchtpulvers sind bemerkenswert:

Steigerung des Immunsystems (Spirulina-Algen stärken das Immunsystem)

verbessert die Fließeigenschaften des Blutes und glättet Gefäßwände

unterstützt den Stoffwechsel (Gezielt den Stoffwechsel anregen – so klappt es)

stärkt das Bindegewebe

verbessert das Hautbild

die Wundheilung wird gefördert, Entzündungen im Körper klingen ab

im Blut wird mehr Sauerstoff transportiert

der Abbau von Giften über die Leber wird beschleunigt

wirkt vorbeugend gegen Blaseninfektionen, Arteriosklerose, Rheuma und Arthritis

senkt den Blutdruck

kann vor Herpes Simplex und Gürtelrose schützen

regt die Kollagenbildung an, pflegt Haut und Haare (Eigene Pflanzenaufgüsse für volle und glänzende Haare)

senkt den Blutzucker- und Cholesterinwert im Blut

erleichtert die Fettverbrennung

Die Dosierung von Camu Camu Fruchtpulver

Beim Kauf von Camu Camu Fruchtpulver sollten Sie auf Qualität achten. Das Fruchtpulver sollte nachweislich bei Temperaturen unter 45 Grad Celsius getrocknet, nicht bestrahlt sein und keine Zusatzstoffe enthalten. Bei der Dosierung sollten Sie auf die Herstellerangaben achten. Für unterwegs sind Camu Camu Tabletten oder Kapseln praktisch, weil sie einfach zu dosieren sind. Bei der Tablettenherstellung wird das Fruchtpulver zu Tabletten gepresst und bei der Kapselherstellung einfach Kapseln gefüllt. In beiden Fällen wird ebenfalls das reine Fruchtpulver verarbeitet.

Das reine Fruchtpulver, das in Pulverform angeboten wird, ist nicht nur am günstigsten, es kann auch besonders vielfältig verwendet werden. Es wird gerne als Getränkezusatz verwendet, kann aber auch für die äußerliche Anwendung, wie z. B. zur Herstellung einer Gesichtsmaske, benutzt werden.

Titelbild©©Ildi/Fotolia