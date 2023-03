Glücklich sein ist lernbar – mit einem Happiness-Seminar

Lernen Sie, Ihres Glückes Schmied zu werden und Ihrem Glück auf die Sprünge zu helfen

Wir alle möchten glücklich sein – doch die wenigsten sind es…

Warum ist das so? Macht uns tatsächlich das Leben einen Strich durch die Rechnung? Oder behindern wir uns selber darin, ein glückliches Leben zu führen?

Tatsächlich ist es meistens Letzteres! Glücksforscher haben nämlich herausgefunden, dass die Veranlagung zum Glücklich sein zu 40 Prozent in unseren eigenen Händen liegt! 50 Prozent werden zwar von unseren Genen bestimmt, jedoch machen die Lebensumstände nur rund 10 Prozent aus. Daher kann mit Fug und Recht gesagt werden, dass glücklich sein gelernt werden und jeder sein Glück in die eigenen Hände nehmen kann!

Glück geht um die Welt

Heute, am Welt-Glückstag, werden wir daran erinnert, dass Gemeinwohl, Mitgefühl und nachhaltige Entwicklung wesentlich mehr zu einer glücklichen Gesellschaft beitragen als Wirtschaftswachstum und Umsatz. Gemäß dem Motto des diesjährigen Welt-Glückstages „Be Mindful. Be Grateful. Be Kind“.

Das vermitteln wir auch in unserem Seminar “ Glücklich sein ist lernbar„: Wie Achtsamkeit uns zu mehr Glück und Gefühlen von Glück verhelfen kann, was Dankbarkeit mit Glück zu tun hat und wie wir dankbarer werden können, wie Sie Ihren eigenen Glücksfahrplan entwickeln können und damit freundlicher werden – sich selbst und anderen gegenüber.

Die glücklichsten Menschen leben in Skandinavien

Dieses Jahr markiert außerdem ein besonderes Ereignis: Der Weltglücksreport feiert sein zehnjähriges Bestehen! In diesem Bericht werden jährlich Daten aus über 150 Ländern der Welt zusammengetragen, die aufzeigen, wie die Menschen aus diesen Ländern ihr Leben bewerten. Anschließend werden diese in eine Liste geordnet, je nach entsprechendem Glückszustand und Glücksgefühl. Dabei steht Finnland ungeschlagen weiterhin auf Platz 1 (bereits schon seit mehreren Jahren), dicht gefolgt von Dänemark und Island. Das skandinavische Prinzip des „Hygge“ scheint also gut zu greifen, denn auch Schweden und Norwegen sind unter den ersten zehn Ländern: Genauer auf Platz 7 und 8! Deutschland dagegen dümpelt auf Platz 14 vor sich hin…

Natürlich sind wir damit immer noch auf einer sehr guten Position, betrachtet man die letzten Länder in der Liste. Doch warum sind wir, obwohl wir beispielsweise in einem sicheren Land leben, Schulbildung für jedermann (und -frau) zugänglich ist und Freiheit und Demokratie das höchste Gut sind, verglichen mit unseren skandinavischen Nachbarn doch einigermaßen abgeschlagen? Und dass, obwohl wir seit 2012 ein Glücksministerium mit einer selbsternannten Glücksministerin besitzen?

Liegt es vielleicht daran, dass wir uns über viel zu vieles Sorgen und Gedanken machen und dabei vergessen, glücklich zu sein?

Glücklich sein kann gelernt werden!

Dabei gibt es einiges, worüber wie glücklich sein können und dürfen – ja, glücklich sein hat auch viel damit zu tun, es sich zu erlauben! Und das alles wird in unserem Seminar “ Glücklich sein ist lernbar“ besprochen. Das hat auch nichts mit Esoterik zu tun! Ganz im Gegenteil existieren verschiedene, wissenschaftlich validierte Glückstrainings-Methoden, die wir Ihnen im Seminar vorstellen. Außerdem setzen wir Übungen und Interventionen aus der Glücksforschung und der Positiven Psychologie ein, die Sie ganz einfach in Ihren Alltag integrieren können.

Dass solche Seminare ein Gewinn für jeden von uns sind, hat übrigens auch die moderne Gehirnforschung bestätigt: Wissenschaftliche Studien belegen einwandfrei, dass es sich lohnt, Glück und Wohlbefinden zu trainieren, weil man dadurch einen großen Schritt in Richtung eines glücklichen und erfüllten Lebens gehen kann.

Probieren Sie es einfach einmal aus und nehmen Sie dazu beispielsweise den Ihnen zustehenden Bildungsurlaub! Unsere Seminare sind in den meisten Bundesländern anerkannt.

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

