Meditationen helfen nachweislich bei Stress!

Der Welt-Meditationstag erinnert uns daran, dass wir durch Meditationen Stressprävention betreiben können

Am 21. Mai wird der Welt-Meditations-Tag begangen – ohne Agenda, einem konkreten Zeitplan oder getakteten Veranstaltungen, was wir bei solch einem speziellen Tag gewöhnt sind oder gar schon erwarten. Ganz im Sinne der Achtsamkeit möchte uns dieser Tag „nur“ sanft daran erinnern, dass Meditationen eine Möglichkeit sind, um etwas gegen den täglichen Stress zu tun – und uns nicht durch weitere Termine noch mehr Stress bescheren.

Meditation ist nämlich alles andere als eine esoterische Methode. Ganz im Gegenteil ist Meditation wissenschaftlich erforscht und als Stressmanagementtool sogar anerkannt worden! In einer Studie wurde beispielsweise festgestellt, dass sich die Cortisol- als auch die Cortison-Konzentration in den Haaren von Langzeit-Gestressten durch eine regelmäßige Meditationspraxis – welche mindestens drei Monate lang beibehalten wurde – signifikant senken ließ. Diverse andere wissenschaftliche Untersuchungen kamen auf die gleichen Ergebnisse mit zum Teil anderen und weiteren Stress-Markern!

Meditation vermag jedoch noch sehr viel mehr: Beginnend bei einer signifikanten Senkung des Blutdrucks über die Linderung von Depressionen und Ängsten bis hin zu einer Verlangsamung der Zellalterung ist all das durch eine regelmäßige Meditationspraxis möglich! Auch das wurde in verschiedenen Studien gezeigt.

ein Angebot von gesunex

Wer Interesse an diesen wissenschaftlichen Arbeiten hat, besucht am besten meinen folgenden Blogbeitrag, unter dem sich einige Angaben zur Literatur finden: Die Wirkung von Meditation – Erkenntnisse aus der Wissenschaft.

Diese Erkenntnisse sind mit ein Grund, warum auch in unseren Seminaren Meditationen als Methode zur Stressbewältigung vorgestellt werden. Beispielsweise erhalten Sie im Seminar “ Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ eine praktische Einführung in die Achtsamkeitsmeditation und zudem die Möglichkeit, diese Methode zu üben, damit Sie sie anschließend als tägliche Praxis in Ihren Tagesablauf integrieren können.

Und wer sich haupt- oder nebenberuflich im zweiten Gesundheitsmarkt mit Meditationskursen selbstständig machen möchte, dem bieten wir zwei zertifizierte Ausbildungen an: Einmal die Ausbildung “ Meditationen leiten – Leben in Achtsamkeit„, in der Ihnen verschiedene Meditationstechniken, wie Sitzmeditation, Meditation in Bewegung, Heilmeditation und viele mehr, an die Hand gegeben werden. Zum anderen haben wir die Ausbildung “ Meditationen leiten – Zen-Meditation„, in der es speziell um Zen-Meditationstechniken geht.

Nutzen auch Sie daher den Welt-Meditations-Tag, der passenderweise auf einen Sonntag fällt, sich ausführlich über Meditationen und ihre Wirkungen zu informieren und vielleicht auch ein entsprechendes Seminar zu buchen.

Übrigens: Da Meditationen als Methode zu Stressprävention anerkannt sind, haben Sie auch die Möglichkeit, für solch ein Seminar Bildungsurlaub zu nehmen!

Das Bergsträßer Institut für ganzheitliche Entspannung und Kommunikation (B.I.E.K.) ist ein zertifiziertes Ausbildungsinstitut im Bereich der Entspannungstechniken, Stress Prophylaxe und des Betrieblichen Gesundheitswesens. Leiterin ist Silvia Duske (Dipl. soz.Arb., Management Coach und Heilpraktikerin für Psychotherapie). Das Institut ist bekannt geworden durch die sehr praxisnahen Ausbildungsgänge für Entspannungstherapeuten. Es bietet ein umfangreiches Programm von Ausbildungen für Selbständige im Bereich der Prävention sowie für Mitarbeiter von Unternehmen, öffentlichen Institutionen und Verwaltungen im Bereich der Stressprävention. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 nach ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

Kontakt

B.I.E.K.

Martin Duske

Promenadenstrasse 10-12

64625 Bensheim

06251 780686

martin.duske©biek-ausbildung.de

https://www.biek-ausbildung.de

Foto©Dana/Pixabay/CC0.0