Gesunde Ernährung auf Reisen und andere Reisevorbereitungen

Urlaubszeit ist Reisezeit. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung im Alltag stellt häufig eine Herausforderung im Urlaub dar. Gelingt es, die Ernährungsgewohnheiten auch während des Urlaubs beizubehalten? Egal wohin die Reise geht?

Was eine gesunde Ernährung mit unserem Körper macht

Essen ist nicht nur dafür da, um unseren Magen zu füllen und Energie zu liefern. Es ist auch ein Ausdruck von Lebensfreude, von Genuss und von Verantwortung. Letztere bezogen auf unseren Körper und unsere Gesundheit.

Ernährung ist Körperpflege. Wer sich gesund, ausgewogen, abwechslungsreich und leistungsbezogen ernährt, der betreibt aktive Körperpflege. Er gibt seinem Körper das, was er tatsächlich benötigt. Und das spiegelt sich auch in der Gesundheit und der Fitness wider. Je gesünder wir uns ernähren, umso leistungsfähiger sind wir. Außerdem ist ein gesunder Körper weniger anfällig für Krankheiten, was sich nicht nur im Alter deutlich bemerkbar machen kann.

Doch was tun, wenn der Urlaub naht und niemand genau weiß, wie die eigene positive Ernährung aufrechterhalten werden kann? Einfach alles schleifen lassen? Oder nur richtig planen?

Auch im Urlaub kann gesunde Ernährung funktionieren

Die Urlaubszeit muss nicht unbedingt bedeuten, dass die Ernährung keine Rolle mehr spielt. Ganz im Gegenteil. Sie kann sogar noch viel abwechslungsreicher und spannender werden.

Wer beispielsweise in südliche Länder reist, wird viele Speisen kennenlernen, die mediterran sind, Gemüse enthalten und mit hochwertigem Olivenöl angereichert sind. Zudem ist die Art des Essens – langsam, gesellig und mit viel Abwechslung – durchaus gut für die Ernährung.

Dabei geht es nicht immer darum, die Ernährungspyramide im Kopf zu behalten. Es geht vor allen Dingen darum, dem Körper auch mal neue Eindrücke zu gönnen, die ebenfalls gesund sind und für Abwechslung auf dem Speiseplan sorgen. Doch was tun, wenn es in Regionen geht, die für keine gesunde und ausgewogene Küche bekannt sind?

Die Reisevorbereitung ist wichtig

Mit einer guten Vorbereitung lässt sich gesunde Ernährung auf Reisen einfach umsetzen.

Während des Urlaubs kann beispielsweise eingekauft werden, sodass ein eigenständiges Kochen möglich ist. Die Unterkunft muss dafür lediglich entsprechend ausgewählt werden. Wer sich Zuhause bereits ein paar leckere Rezepte zusammenstellt und dabei die Möglichkeiten im Urlaubsland berücksichtigt, wird viel Freude mit dem Essen haben. Wichtig hierfür ist, dass tatsächlich geschaut wird, welche frischen Zutaten im Urlaubsland erhältlich sind.

Außerdem gibt es auch in jedem Urlaubsland eine große Auswahl an Restaurants, die nicht ausschließlich auf Fastfood basieren. Die griechische, italienische oder auch spanische Küche ist in nahezu jedem Land anzutreffen. Mit ein wenig Vorbereitung lassen sich entsprechende Lokale heraussuchen, die dann im Urlaub besucht werden können und in denen es eine ausreichende Auswahl an gesunden Gerichten gibt.

Auch bei weiter entfernten Ländern wie den Vereinigten Staaten können diese Tipps zur gesunden Ernährung umgesetzt werden. Allerdings ist bei diesem Reiseziel die Vorbereitung bezüglich der Einreise in die USA essenzieller als die Planung der gesunden Ernährung. Denn in den Vereinigten Staaten gibt es andere und strengere Einreisebestimmungen als in den europäischen Ländern. Aber keine Sorge, die Einreisegenehmigung, ESTA, kann vor der Abreise einfach online beantragt werden und somit steht auch hier dem Urlaub inklusiv gesunder Ernährung nichts im Wege.

Urlaub und gesunde Ernährung müssen sich nicht im Weg stehen

Warum nicht auch im Urlaub gesund ernähren? Mit ein wenig Vorbereitung und Planung ist das problemlos möglich. Denn in jedem Land der Welt gibt es Lebensmittel, die gekauft werden können und Gastronomie, die auch gesunde und ausgewogene Ernährung anbietet. Vielleicht lernt man so noch ganz andere Genüsse von gesunder Ernährung kennen?

Foto©istock.com – galitskaya