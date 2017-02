Baobab – Für eine schöne Haut, gesunde Haare und schlanke Taille

Baobab ist die Frucht des afrikanischen Affenbrotbaums. Sie hilft nicht nur beim Abnehmen, sondern kann auch zur natürlichen Pflege Ihrer Haut und der Haare verwendet werden.

Baobab Öl zur Haarpflege

Trockene, splissige und strohige Haare können mit Baobab Öl, welches seinen Ursprung in Afrika hat, wieder durchfeuchtet und gepflegt werden. Es ist eher ein leichtes Öl und lässt die Haare nicht fettig oder schwer erscheinen. Wenige Tropfen reichen aus, um es in die trockenen Spitzen einzumassieren. Sie können sogar ein paar Tropfen des Öles in Ihr Shampoo geben, damit die Haare schon bei der Wäsche gepflegt werden. Ähnlich wie Hanföl ist Baobab Öl reich an Omega-3,-6. und -9-Fettsäuren. Es zieht leicht in Haut und Haare ein.

Als Massageöl oder Cremezusatz ist das regenerierende Öl bestens geeignet. Es dringt tief ein, pflegt trockene und rissige Haut und wirkt sogar der Narbenbildung entgegen. Schon seit mehr als 3000 Jahren pflegen afrikanische Frauen Haut und Haare mit dem Kernöl des Affenbrotbaumes. Das hochwertige Baobab Öl wird kalt gepresst, ist reich an Vitaminen, hautpflegenden Fettsäuren und riecht auch noch angenehm. Die Haut-, Haar- und Nagelpflege mit dem Öl ist vegan, da es ein vollkommen reines Pflanzenöl ist und ohne Tierversuche getestet wird. Es hat in Europa die Zertifizierung zur Verwendung in der Kosmetik erhalten. Von daher können Sie es bedenkenlos verwenden. Außerdem ist es noch besonders sparsam in der Anwendung.

Baobab Fruchtpulver, so purzeln die Pfunde

Die Früchte des Affenbrotbaumes hängen so lange am Baum, bis sie von alleine trocknen. Erst wenn sie richtig durch getrocknet sind, erfolgt die Ernte. Das getrocknete Fruchtfleisch wird zu Fruchtpulver zermahlen und die Kerne, die sich im Inneren der Früchte befinden, werden zu Baobab Öl gepresst.

Das Fruchtpulver der Früchte ist ein wirkliches Superfood. Es ist nicht nur reich an Antioxidantien, sondern auch an Ballaststoffen. Mischen Sie sich täglich 1 bis 2 EL Fruchtpulver unter Ihren Joghurt, das Müsli oder ins Mineralwasser. Models, Stars und Sternchen machen es nicht anders : ). Ein 1 EL Fruchtpulver hat gerade mal 12 Kalorien. Aufgrund des hohen Ballaststoffanteils hält es sehr lange satt. Baobab-Fruchtpulver hat Rohkostqualität. Sie können nicht nur gesund abnehmen, sondern verwöhnen Ihren Körper zusätzlich mit Vitaminen, Mineralien und wirksamen Antioxidantien. Baobab ist reicher an Antioxidantien als die Acai– oder Goji Beere. Ebenso wie das Baobab Öl Haut, Haare und Nägel von außen pflegt, unterstützt das Fruchtpulver Ihre Gesundheit von innen.

Spezielle Rezepte zur Verwendung sind nicht notwendig. Sie können das Fruchtpulver in die verschiedensten Nahrungsmittel mischen. Ein paar Anregungen, – zum Beisiel im …

Müsli

Joghurt

Smoothie

kaltem Tee, Wasser oder Fruchtsäften

Kompott (z. B. Apfelmus)

fruchtigen Saucen und Salatsaucen

Milchshakes (auch vegan, aus Pflanzenmilch)

Wichtig ist nur, dass Sie das Fruchtpulver nicht in heiße Speisen oder Getränke einrühren, weil dann die zahlreichen Vitamine leiden könnten. Aufgrund des hohen Ballaststoffanteils wirkt das Fruchtpulver in Saucen ein wenig bindend.

Was macht Baobab so wertvoll?

Das Fruchtpulver des Affenbrotbaumes hat heilende Kräfte. Der Affenbrotbaum kann bis zu 3000 Jahre alt werden. Botanisch gesehen handelt es sich um ein Malvengewächs. Bis zu 30 Meter kann der Baum wachsen, mit einer Krone, die einen Durchmesser von bis zu 40 Metern erreicht (bei einem Stammdurchmesser von 10 Metern). Das Fruchtpulver ist ein gesunder Cocktail aus Polyphenolen (Antioxidantien), Mineralstoffen wie Kalium, Eisen, Calcium und Magnesium, Vitalstoffen und Vitaminen (C, B1 und B6). Seit 2009 hat das Fruchtpulver die Novel-Food Zulassung in der EU.

Die positive Wirkung des Baobab Fruchtpulvers auf die Gesundheit

es steigert die Darmgesundheit aufgrund seiner präbiotischen Wirkung. Bifidobakterien und Lactobazillen werden genährt, das Reizdarm-Syndrom wird auf natürliche Weise gelindert. Die Magen- und Darmtätigkeit wird reguliert und ausgeglichen. Verstopfungen und Durchfallerkrankungen werden verhindert und Hämorrhoiden vorgebeugt.

ebenso hilft es bei der Gewichtsabnahme, da die enthaltenen Ballaststoffe lange satt halten (Heißhungerattacken werden verhindert)

antioxidativ, durch Polyphenole und Vitamin C

Stärkung des Immunsystems

entzündungshemmend, verbessert das Hautbild und lindert Zahnschmerzen

fiebersenkend

senkt den Cholesterin- und Blutzuckerspiegel und hält diese stabil

entgiftend und basisch (schützt vor Übersäuerung)

Das Fruchtpulver ist glutenfrei, vegan und hat Rohkostqualität.

Die kosmetische Wirkung von Baobab Öl

In Afrika wird das nach Nüssen duftende Baobab Öl auch als Lebensmittel verwendet. In Europa hat es zunächst die Zulassung für die Verwendung im kosmetischen Bereich. Folgende hautpflegenden Eigenschaften bietet das Öl:

die Haut bekommt mehr Spannkraft und Elastizität, das Gewebe wird gestrafft

die Hautbarriere wird gestärkt

feuchtigkeitsspendend, mindert den transdermalen Wasserverlust

strapazierte und trockene Haut wird gepflegt (auch bei Neurodermitis und Schuppenflechte)

die Hautalterung wird verlangsamt

antimikrobiell

schmerzlindernd und beruhigend (z. B. bei Sonnenbrand)

antioxidativ und zellerneuernd, entzündungshemmend (bei unreiner Haut oder Ekzemen)

es enthält Omega-3,-6 und -9-Fettsäuren, die Vitamine A und E, Phytosterole, Palmitinsäure, Antioxidantien, Linolsäure, Calcium, Tannine und Glutaminsäure

Baobab Öl zieht schnell und tief in Haut, Haare und Nägel ein. Es hat eine leicht aufhellende Wirkung (auch bei den Haaren) und wird daher gerne zur Vorbeugung gegen Altersflecken verwendet. Brüchige Nägel und Haare werden wieder kräftig und elastisch. Hautstrukturschäden, wie bei Narben oder Schwangerschaftsstreifen können gelindert werden. Für pflegende Massagen ist das Hautöl bestens geeignet. Bei Raumtemperaturen unter 25 Grad Celsius wird Baobab Öl ebenso fest wie Kokosöl.

Gibt es Nebenwirkungen?

Nebenwirkungen sind weder bei der Verwendung des Fruchtpulvers noch des Öles bekannt. Das säuerliche Fruchtpulver eignet sich als Nahrungsergänzung für Jung und Alt. Bei Kindern sollten Sie geringer dosieren als bei Erwachsenen. Baobabfruchtpulver wird auch in Tablettenform angeboten, ist dann aber etwas teurer, als wenn Sie das reine Fruchtpulver kaufen, um es individuell zu dosieren.

Bilder©Titel/Marek/Fotolia, Artikel/Mister-E/CC2.0